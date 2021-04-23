Драматическое падение: курс биткоина рухнул после рекордов

Трейдеры советуют не отчаиваться и воспринимать обвал курса как возможность подешевле обзавестись криптовалютой

Биткоин впервые за полтора месяца упал ниже 50 000 долларов. Криптовалюта уже находилась в состоянии коррекции после рекордного роста, падение усилилось из-за отключений электричества в Китае – там проводятся массовые проверки безопасности энергосистемы.

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По данным CoinDesk, к 10 утра по киевскому времени 23 апреля биткоин торговался на уровне 48 905 долларов за коин. Немногим ранее криптовалюта обваливалась до 48 401 доллара. Падение за сутки уже составило 9,97%.

Снижение за неделю составило почти на 22%. В итоге капитализация криптовалюты опустилась ниже триллиона долларов.

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Трейдер Тон Вейс предположил, что многие участники рынка поддались панике после появления новостей из Китая. Период массированных продаж криптовалюты он назвал хорошим временем для покупки актива, пишет Forklog. Проблемы с электроснабжением в КНР должны закончиться в ближайшие недели, а потому рынок придет в ному, считают трейдеры.

Другие криптовалюты традиционно падают в цене вслед за биткоином. Ethereum потерял 11,75%, а популярный в последнее время Dogecoin просел с 0,5 доллара коин до 0,2 доллара.

Напомним, еще недавно биткоин пробивал вверх отметку в 64 000 долларов. Такой рост был связан такой рост с выходом крупнейшей криптовалютной биржи США Coinbase на IPO.

Ранее старший аналитик Hamilton Алекс Шустер уже объяснял сайту "Сегодня", почему биткоин – это не способ сбережения средств.

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