Биткоин после роста устремился вниз: что происходит на рынке криптовалют

Вместе с самой популярной в мире криптовалютой – биткоином – снизились цены и на Litecoin, и NEO

Биткоин снизился в цене / Фото: Cesc Maymo/Getty Images

Курс биткоина, во вторник, 31 августа, продолжил падать. За последние сутки он стал дешевле на 1,2%.

Реклама

К 10:30 по киевскому времени биткоин торговался на уровне 47 434 долларов

Цена других криптовалют

Ethereum – 3246 долларов (+2.5%);

Litecoin – 168,68 долларов (-1.8%);

NEO – 51,97 долларов (-1.39%).

Что говорят эксперты

Криптоаналитик Ларк Дэвис считает, что у самой популярной в мире криптовалюты – биткоина – есть все шансы до конца года подорожать на 300% и обновить исторический максимум.

"В конце года мы увидим настоящий фейерверк на рынке криптовалют. Мы не собираемся получить 700% рост биткоина, но, возможно, мы получим еще 100%, 200% или даже 300% рост", - сказал Дэвис.

Реклама

В случае 300% роста капитализация биткоина достигнет 5 трлн долларов.

Также мы писали о том, что:

в начале лета-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле;

недавно биткоину предрекали обвал еще на 80%, но ситуация, очевидно, изменилась;

после того, как компания Amazon опровергла слухи о поддержке главной криптовалюты и создании собственной цифровой монеты, цена биткоина обвалилась, а потом беспричинно пошла вверх.

А о том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":