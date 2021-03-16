Биткоин на курсовых качелях: сколько стоит главная криптовалюта и что дальше

Аналитик пока что не советует продавать биткоины

За последнюю неделю Bitcoin успел побить новый исторический рекорд, дорасти до 61 600 долларов за монету и рухнуть на 13,6%, до 53 200 долларов. К середине дня 16 марта биткоин снова подрос, до 55 600 долларов.

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Причина курсовых "качелей" заключается в том, что рынок продолжает заманивать инвесторов под заслуги прошлого года, а значит, нужны всплески активности и рост цены. Такое мнение сайту "Сегодня" высказал старший аналитик компании Hamilton Алекс Шустер.

По словам Шустера, биткоин может взять еще несколько максимумов – в случае, если в ближайшие дни курс не опустится ниже 54 000 долларов. В обратном случае снижение цены пойдет в диапазон 50 000 долларов, прогнозирует аналитик.

"В целом утверждать, что Bitcoin готов к преодолению очередной цели в 66 000 долларов еще рано. Но цель активная и технически обоснованная, потому если у вас есть криптовалюта и вы готовы продолжать держать криптовалюту – продавать ее еще рано", – советует Шустер.

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А вот для новых покупок Bitcoin время пока неблагоприятное, считает эксперт.

Он также предупредил, что в перспективе 2021 года украинская налоговая будет более внимательно мониторить ситуацию с активностью криптоинвесторов. Дело в том, что Национальный банк предложил отложить принятие закона о регулировании криптовалют из-за необходимости доработать документ – у НБУ есть вопросы о подтверждении происхождения средств для первичной покупки криптовалюты.

Напомним, ранее американская автомобильная компания Tesla инвестировала 1,5 млрд долларов в биткоины и объявила, что будет принимать их в качестве валюты. Правда, основатель компании Илон Маск назвал это решение безрассудным.

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