Биткоин побил собственный рекорд: уже больше 60 тысяч долларов

После значительного падения в цене биткоин установил новый рекорд стоимости и достиг отметки в 60 тысяч долларов за один токе.

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Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Bitfinex.

Днем 13 марта Bitcoin совершил резкий скачок и достиг психологической отметки в 59 тысяч, а после незначительного снижение опять возобновил рост и в 12:36 остановился на 60 167 долларах.

Это почти на 3,4 тысячи долларов, или 6%, больше, чем сутки назад.

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