Біткоїн на курсових гойдалках: скільки коштує головна криптовалюта і що далі

Аналітик поки що не радить продавати біткоїни

За останній тиждень Bitcoin встиг побити новий історичний рекорд, дорости до 61 600 доларів за монету і впасти на 13,6%, до 53 200 доларів. Станом на середину дня 16 березня біткоїн знову підріс, до 55 600 доларів.

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Причина курсових "гойдалок" полягає в тому, що ринок продовжує заманювати інвесторів під заслуги минулого року, а значить, потрібні сплески активності і зростання ціни. Таку думку сайту "Сьогодні" висловив старший аналітик компанії Hamilton Алекс Шустер.

За словами Шустера, біткоїн може взяти ще кілька максимумів – в разі, якщо в найближчі дні курс не опуститься нижче 54 000 доларів. У зворотному випадку зниження ціни піде в діапазон 50 000 доларів, прогнозує аналітик.

"В цілому стверджувати, що Bitcoin готовий до подолання чергової мети в 66 000 доларів ще рано. Але мета активна і технічно обґрунтована, тому якщо у вас є криптовалюта і ви готові продовжувати тримати криптовалюта – продавати її ще рано", – радить Шустер.

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А ось для нових покупок Bitcoin час поки несприятливий, вважає експерт.

Він також попередив, що в перспективі 2021 року українська податкова буде більш уважно моніторити ситуацію з активністю криптоінвесторів. Річ у тім, що Національний банк запропонував відкласти прийняття закону про регулювання криптовалют через необхідність доопрацювати документ – у НБУ є питання про підтвердження походження коштів для первинної покупки криптовалюта.

Нагадаємо, раніше американська автомобільна компанія Tesla інвестувала 1,5 млрд доларів у біткоїни оголосила, що буде приймати їх в якості валюти. Правда, засновник компанії Ілон Маск назвав це рішення безрозсудним.

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