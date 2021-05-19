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Биткоин и Ethereum ушли в крутое пике: что творится с курсом

19 мая, 16:30

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Рынок криптовалют переживает на лучшие дни. Упал не только курс, но и капитализация биткоина, отмечают аналитики

Биткоин и эфириум потеряли по 25-30% стоимости

Биткоин и эфириум потеряли по 25-30% стоимости / Фото: AFP, Pixabay

Криптовалюта Bitcoin, которая ранее упала ниже 40 тыс. долларов, теперь пробила новый минимум – 34 тыс. долларов. Падение до такого уровня происходит впервые с февраля. За последние сутки биткоин потерял в цене 25%.

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По данным CoinDesk, 19 мая к 16:22 по киевскому времени биткоин торговался на уровне 33 тысяч долларов. Падение спровоцировало сокращение рыночной капитализации биткоина до 698 млрд долларов (41,6% от общей капитализации всех криптовалют). На пиках капитализация биткоина превышала миллиард долларов.

Курс биткоина 19 мая

Курс биткоина 19 мая

Падает не только биткоин. Ethereum, который еще недавно бил ценовые рекорды, за сутки потерял и вовсе 37% стоимости и упал до 2190 долларов за монету.

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Курс Ethereum 19 мая

Курс Ethereum 19 мая

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Падение биткоина началось после того, как Илон Маск заявил, что Tesla перестает принимать оплату в биткоине из-за опасений в отношении экологичности добычи криптовалюты. Ранее Маск не раз высказывался в пользу криптовалюты, поэтому рынок воспринял его слова как изменение общей позиции.

Кроме того, Китай ужесточил регулирование в сфере криптовалют. Финансовым учреждениям и компаниям, занимающимся платежами, Пекин запретил предоставлять услуги, связанные с криптовалютными транзакциями.

Напомним, ранее также сообщалось о связи обвала биткоина с ростом цен на золото. Криптовалюта, которую привыкли считать защитным активом, не справилась с давлением инфляции.

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