Биткоин и Ethereum ушли в крутое пике: что творится с курсом

Рынок криптовалют переживает на лучшие дни. Упал не только курс, но и капитализация биткоина, отмечают аналитики

Биткоин и эфириум потеряли по 25-30% стоимости / Фото: AFP, Pixabay

Криптовалюта Bitcoin, которая ранее упала ниже 40 тыс. долларов, теперь пробила новый минимум – 34 тыс. долларов. Падение до такого уровня происходит впервые с февраля. За последние сутки биткоин потерял в цене 25%.

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По данным CoinDesk, 19 мая к 16:22 по киевскому времени биткоин торговался на уровне 33 тысяч долларов. Падение спровоцировало сокращение рыночной капитализации биткоина до 698 млрд долларов (41,6% от общей капитализации всех криптовалют). На пиках капитализация биткоина превышала миллиард долларов.

Курс биткоина 19 мая

Падает не только биткоин. Ethereum, который еще недавно бил ценовые рекорды, за сутки потерял и вовсе 37% стоимости и упал до 2190 долларов за монету.

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Падение биткоина началось после того, как Илон Маск заявил, что Tesla перестает принимать оплату в биткоине из-за опасений в отношении экологичности добычи криптовалюты. Ранее Маск не раз высказывался в пользу криптовалюты, поэтому рынок воспринял его слова как изменение общей позиции.

Кроме того, Китай ужесточил регулирование в сфере криптовалют. Финансовым учреждениям и компаниям, занимающимся платежами, Пекин запретил предоставлять услуги, связанные с криптовалютными транзакциями.

Напомним, ранее также сообщалось о связи обвала биткоина с ростом цен на золото. Криптовалюта, которую привыкли считать защитным активом, не справилась с давлением инфляции.