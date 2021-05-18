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Золото подорожало, а биткоин валится вниз – как это связано

18 мая, 11:02

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Криптовалюту привыкли считать альтернативой драгоценному металлу. Но теперь ситуация на финансовых рынках изменилась

Золото и биткоин пошли по разным дорогам

Золото и биткоин пошли по разным дорогам / Фото: AFP, REUTERS/Dado Ruvic

За первую половину мая золото на мировых рынках выросло в цене на 5,5% – до 1869 долларов за унцию. В то же время биткоин, который неоднократно сравнивали с золотом, наоборот, рухнул на 22% – до 45 338 долларов за коин. Золото – традиционный защитный актив – дорожает из-за инфляции в США, опасения роста цен там достигли максимума за 7 лет.

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Таким образом, пути биткоина и золота впервые разошлись – раньше криптовалюту тоже рассматривали как защитный актив, отмечают аналитики Cryptor.

"Это необычное расхождение. До этого BTC либо коррелировал с ростом драгоценного металла, либо рос в моменты снижения стоимости золота, что позволяло заявлять про идеальные защитные свойства криптовалюты", – отметили эксперты.

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Они также заметили парадокс – Bitcoin, воспринимаемый в качестве инструмента защиты от инфляции, никогда не сталкивался с ее давлением. Этот актив появился 11 лет тому назад, в эпоху самой мягкой финансовой политики за всю историю существования развитых стран. А теперь, когда страх инфляции восстановил спрос на золото, его цена начала расти на фоне снижения Bitcoin.

Напомним, в мае Илон Маск сообщил, что Tesla перестает принимать оплату в биткоине из-за опасений в отношении экологичности добычи криптовалюты. После этого стоимость биткоина значительно снизилась.

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