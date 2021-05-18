Золото подорожчало, а біткоїн валиться вниз – як це пов'язано

Золото та біткоїн пішли різними шляхами / Фото: AFP, REUTERS/Dado Ruvic

За першу половину травня золото на світових ринках зросло в ціні на 5,5% – до 1869 доларів за унцію. В той же час біткоїн, який неодноразово порівнювали з золотом, навпаки, впав на 22% – до 45 338 доларів за коїн. Золото – традиційний захисний актив – дорожчає через інфляцію в США, побоювання зростання цін там досягли максимуму за 7 років.

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Отже, шляхи біткоїну і золота вперше розійшлися – раніше криптовалюту теж розглядали як захисний актив, зазначають аналітики Cryptor.

"Це незвичайна розбіжність. До цього BTC або корелював з ростом дорогоцінного металу, або зростав в моменти зниження вартості золота, що дозволяло заявляти про ідеальні захисні властивості криптовалюти" , – зазначили експерти.

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Вони також помітили парадокс – Bitcoin, що сприймається як інструмент захисту від інфляції, ніколи не стикався з її тиском. Цей актив з'явився 11 років тому, в епоху найм'якшої фінансової політики за всю історію існування розвинених країн. А тепер, коли страх інфляції відновив попит на золото, його ціна почала зростати на фоні зниження вартості Bitcoin.

Нагадаємо, в травні Ілон Маск повідомив, що Tesla перестає приймати оплату в біткоїнах через побоювання стосовно екологічності видобутку криптовалюти. Після цього вартість біткоїну значно знизилася.