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Ethereum заканчивается? Запасы криптовалюты на биржах упали до минимума за 3 года

12 мая, 14:11

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Многие долгосрочные криптоинвесторы стали постепенно избавляться от биткоина и заменять его на эфириум

/ Фото: Pixabay

На фоне все новых и новых рекордов Ethereum количество монет этой криптовалюты на счетах централизованных бирж снизилось до минимума с июня 2019 года. Сейчас на криптобиржах хранится 13,3 млн Ethereum на 53 млрд долларов, или 11,5% от всего предложения Ethereum. Объем альткоина на централизованных площадках упал на 30% за последние девять месяцев. Это свидетельствует об очень высоком спросе на криптовалюту.

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Такие данные получили аналитики Glassnode, пишет РБК.

За последние сутки эфириум подорожал еще почти на 5%. Рост курса за год составляет 479%. По данным CoinDesk, к 14:05 по киевскому времени Ethereum торговался по 4262 доллара за монету.

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Аналитики Glassnode также отметили, что в апреле долгосрочные инвесторы переключили свое внимание с биткоина на Ethereum. Держатели биткоина начали возвращать на биржи свои монеты, которые они выводили несколько лет назад. Мы уже писали о том, что под биткоином зашатался трон, а Ethereum может стать главной криптовалютой мира.

Напомним, ранее старший аналитик Hamilton Алекс Шустер объяснял сайту "Сегодня", почему биткоин – это не способ сбережения средств.

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