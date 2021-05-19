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Біткоїн і Ethereum пішли в круте піке: що діється з курсом

19 травня, 16:30

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Ринок криптовалюти переживає на кращі дні. Впав не тільки курс, але і капіталізація біткоїну, зазначають аналітики

Біткоїн та ефіріум втратили по 25-30% вартості

Біткоїн та ефіріум втратили по 25-30% вартості / Фото: AFP, Pixabay

Криптовалюта Bitcoin, яка раніше впала нижче 40 тис. доларів, тепер пробила новий мінімум – 34 тис. доларів. Падіння до такого рівня відбувається вперше з лютого. За останню добу біткоїн втратив в ціні 25%.

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За даними CoinDesk, 19 травня до 16:22 київським часом біткоїн торгувався на рівні 33 тисяч доларів. Падіння спровокувало скорочення ринкової капіталізації біткоїну до 698 млрд доларів (41,6% від загальної капіталізації всіх криптовалют). На піках капіталізація біткоїну перевищувала мільярд доларів.

Курс біткоїну 19 травня

Курс біткоїну 19 травня

Падає не тільки біткоїн. Ethereum, який ще недавно бив цінові рекорди, за добу втратив аж 37% вартості, впавши до 2190 доларів за монету.

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Курс Ethereum 19 травня

Курс Ethereum 19 травня

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Падіння біткоїну почалося після того, як Ілон Маск заявив, що Tesla перестає приймати оплату в біткоїнах через побоювання стосовно екологічності видобутку криптовалют. Раніше Маск не раз висловлювався на користь криптовалют, тому ринок сприйняв його слова як зміну загальної позиції.

Крім того, Китай посилив регулювання в сфері криптовалют. Фінансовим установам і компаніям, які займаються платежами, Пекін заборонив надавати послуги, пов'язані з криптовалютними транзакціями.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося про зв'язку обвалу біткоїну з ростом цін на золото. Криптовалюта, яку звикли вважати захисним активом, не впоралася з тиском інфляції.

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