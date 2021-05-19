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Биткоин рухнул на 30% и опустился ниже психологической отметки

19 мая, 09:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Доля главной криптовалюты на рынке опустилась до минимума за три года, но альткоины тоже переживают падение

Биткоин падает в цене

Биткоин падает в цене / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Криптовалюта Bitcoin, которая рухнула на прошлой неделе, побила курсовой антирекорд. Стоимость биткоина опустилась ниже психологической отметки 40 тыс. долларов. Так низко курс опустился впервые с февраля.

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По данным CoinDesk, 19 мая к 8:50 по киевскому времени биткоин торговался на уровне 39 109 долларов. При этом чуть ранее курс обваливался и до 38 585 долларов. За последние сутки Bitcoin подешевел на 19,92%, за неделю падение составило 31%.

Курс биткоина 19 мая

Курс биткоина 19 мая

А по данным CoinMarketCap, доля биткоина на криптовалютном рынке впервые с июня 2018 года опустилась ниже 40%.

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Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Вместе с биткоином дешевеют и другие криптовалюты. Ethereum опустился до 2962 долларов, упав на 31% за неделю. Dogecoin подешевел на 17,28% за неделю до 0,41 доллара.

Падение биткоина началось после того, как Илон Маск заявил, что Tesla перестает принимать оплату в биткоине из-за опасений в отношении экологичности добычи криптовалюты. Ранее Маск не раз высказывался в пользу криптовалюты, поэтому рынок воспринял его слова как изменение общей позиции.

Кстати, сам Маск сейчас тоже несет потери – он перестал быть вторым в рейтинге богатейших людей планеты. Причиной стало падение акций Tesla. При этом на днях Маск в прямом эфире шутил о синдроме Аспергера, своей странной речи, отправлении людей на Марс и имени сына:

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