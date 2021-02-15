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У Зеленского объяснили, когда рынок газа вернется в норму

15 февраля, 15:42

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Правительство должно разработать системные решения для следующего отопсезона

Рынок газа в Украине вернется к нормальной работе с апреля после того, как будет отменена предельная цена газа для населения в 6,99 грн за кубометр.

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Об этом заявила замглавы Офиса президента Юлия Свириденко во время форума "Украина 30".

"После этого мы возвратимся в состояние нормального функционирования рынка", - сказала она.

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При этом до следующего отопительного сезона стоит задача "разработать более системные решения", чтобы не пришлось снова вводить подобные ограничения.

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При этом в Украине хотят создать единую базу потребителей услуг, чтобы нуждающиеся могли получать адресную помощь.

Напомним, предельная цена на газ 6,99 грн за кубометр установлена с 1 февраля. Соответственно, платежки по сниженным тарифом люди получат только в марте, а в феврале за январь нужно заплатить более крупные суммы. При этом не будут начислять штрафы и пеню за просроченные счета за газ или тепло за январь.

А о том, как формируются платежи за газ, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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Украина цена на газ рынок газа Юлия Свириденко

Источник: Сегодня

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