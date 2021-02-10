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Газ для тепловиков в Украине подорожал на 20%

10 февраля, 16:42

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

"Нафтогаз" обнародовал новый прайс, но часть платежей будет отстрочена

Стоимость газа для производителей тепловой энергии в январе повышена на 20%, или 228,35 гривни. Теперь она установлена на уровне 7 331,45 гривни за тысячу кубометров без учета НДС и стоимости доставки.

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Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза Украины".

При этом в "Нафтогазе" напомнили, что подписанный меморандум о тарифах на тепло и горячую воду предусматривает предоставление тепловикам отсрочки до 30 сентября платежа на сумму разницы между рыночной и фактической ценой газа.

То есть тариф для конечного потребителя не вырастет.

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До 1 мая Кабинет министров, "Нафтогаз" и Ассоциация городов Украины определят источники компенсаций для предприятий теплоснабжения. При этом уже решено, что средства будут брать не из местных бюджетов.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно мэр Киева Виталий Кличко уже заявлял, что в столице в этом отопительном сезоне точно не будут повышаться тарифы на отопление и горячую воду.

Также мы писали, что поставщики газа уже объявили новые цены для населения, причем сразу несколько газсбытов установили ценники ниже предельных. Читайте, какими будут платежки за февраль.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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тарифы отопление тепло ТЭК цена на газ меморандум

Источник: Сегодня

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