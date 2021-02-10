Русский
$ 27,64
33,44
  1. Економічні новини
  2. Новини ЖКХ

Газ для тепловиків в Україні подорожчав на 20%

10 лютого, 16:42

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

"Нафтогаз" оприлюднив новий прайс, але частина платежів буде відстрочена

Вартість газу для виробників теплової енергії в січні підвищена на 20%, або 228,35 гривні. Тепер вона встановлена на рівні 7 331,45 гривні за тисячу кубометрів без урахування ПДВ і вартості доставки.

Реклама

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу України".

При цьому в "Нафтогазі" нагадали, що підписаний меморандум про тарифи на тепло і гарячу воду передбачає надання тепловикам відстрочки до 30 вересня платежу на суму різницю між ринковою і фактичною ціною газу.

Тобто тариф для кінцевого споживача не виросте.

В тренді
Долар і євро опускаються все нижче: курс Нацбанку

До 1 травня Кабінет міністрів, "Нафтогаз" і Асоціація міст України визначать джерела компенсацій для підприємств теплопостачання. При цьому вже вирішено, що кошти будуть брати не з місцевих бюджетів.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно мер Києва Віталій Кличко вже заявляв, що в столиці в цьому опалювальному сезоні точно не будуть підвищуватися тарифи на опалення і гарячу воду.

Також ми писали, що постачальники газу вже оголосили нові ціни для населення, причому відразу кілька газзбутів бвстановили цінники нижче граничних. Читайте, якими будуть платіжки за лютий.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

тарифи опалення тепло ТЕК ціна на газ Меморандум

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Коли і як передавати показання лічильника газу? Відповіді на ТОП-3 питань
Коли і як передавати показання лічильника газу? Відповіді на ТОП-3 питаньНовини ЖКГ
"Наслідки можуть бути фатальними": експерт про тих, хто допомагає обійти тарифи на комуналкуУкраїна
"Нафтогаз" і 26 газзбутів домовилися про знижки заради газу по 6,99 грнНовини ЖКГ
Інструкція. Як змінити постачальника газу за три кроки
Інструкція. Як змінити постачальника газу за три крокиНовини ЖКГ
Кому виплатять компенсації за електроопалення: Кабмін затвердив умови
Кому виплатять компенсації за електроопалення: Кабмін затвердив умовиНовини ЖКГ
Тарифи на тепло і гарячу воду не підвищать поточного опалювального сезону
Тарифи на тепло і гарячу воду не підвищать поточного опалювального сезонуНовини ЖКГ

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти