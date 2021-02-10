Газ для тепловиків в Україні подорожчав на 20%

Вартість газу для виробників теплової енергії в січні підвищена на 20%, або 228,35 гривні. Тепер вона встановлена на рівні 7 331,45 гривні за тисячу кубометрів без урахування ПДВ і вартості доставки.

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Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу України".

При цьому в "Нафтогазі" нагадали, що підписаний меморандум про тарифи на тепло і гарячу воду передбачає надання тепловикам відстрочки до 30 вересня платежу на суму різницю між ринковою і фактичною ціною газу.

Тобто тариф для кінцевого споживача не виросте.

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До 1 травня Кабінет міністрів, "Нафтогаз" і Асоціація міст України визначать джерела компенсацій для підприємств теплопостачання. При цьому вже вирішено, що кошти будуть брати не з місцевих бюджетів.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно мер Києва Віталій Кличко вже заявляв, що в столиці в цьому опалювальному сезоні точно не будуть підвищуватися тарифи на опалення і гарячу воду.

Також ми писали, що постачальники газу вже оголосили нові ціни для населення, причому відразу кілька газзбутів бвстановили цінники нижче граничних. Читайте, якими будуть платіжки за лютий.

Відео: Сьогодні

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