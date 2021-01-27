Постачальники газу оголосили нові ціни для населення. Якими будуть тарифи в лютому

Державна газопостачальна компанія "Нафтогаз" знизила ціну на газ для населення на лютий з січневих 7,22 грн до 6,86 грн за кубометр. Ця ціна нижча за граничну 6,99 грн, яку раніше затвердив Кабмін. Крім "Нафтогазу" тариф нижче граничного встановили ще кілька постачальників.
Про це свідчать повідомлення "Нафтогазу" і дані державного порталу "ГазПравда"
Так, для клієнтів "Нафтогазу" в лютому в рамках тарифного плану "Місячний" ціна становитиме 6,86 грн за куб.м з ПДВ. Ціна в тарифному плані на рік – 7,22 грн за куб газу. Компанія обслуговує близько 9% всіх споживачів в Україні, це 1,1 млн домогосподарств.
Станом на ранок 27 січня лютневі тарифи опублікували в цілому 50 газзбутів. І у шести з них (крім самого "Нафтогазу") вартість встановлена нижче граничної:
- Megawatt – 6,79 грн;
- "Агросинтез Трейдинг" – 6,88 грн;
- Енергетичні ресурси України – 6,90 грн;
- "Газ АП" – 6,94 грн;
- Волиньелектро Збут – 6,97 грн;
- ETG.UA – 6,98 грн.
Втім, гранична ціна на газ негативно вплинула на постачальників. Наприклад, "Газ АП" хоч і встановила цінник на 5 копійок нижче граничного, але повідомила, що тимчасово призупиняє прийом нових заявок на приєднання.
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Газопостачальні компанії зобов'язані публікувати вартість газу за 5 днів до початку місяця, якщо ціна на наступний місяць буде відрізнятися від попереднього.
Нагадаємо, уряд встановив граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр. Така ціна буде діяти з 1 лютого і не довше, ніж до 31 березня. В Україні також знизили тарифи для 14 облгазів. Відтак тариф на розподіл газу (окрема платіжка) не перевищує 1,79 грн за кубометр на місяць.
У Кабміні також пояснювали, що поява граничної ціни для населення не говорить про відмову України від розвитку ринку газу. У майбутньому Кабмін збирається зробити так, щоб всі газопостачальні компанії представили річні тарифи для населення.
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