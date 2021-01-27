Постачальники газу оголосили нові ціни для населення. Якими будуть тарифи в лютому

Державна газопостачальна компанія "Нафтогаз" знизила ціну на газ для населення на лютий з січневих 7,22 грн до 6,86 грн за кубометр. Ця ціна нижча за граничну 6,99 грн, яку раніше затвердив Кабмін. Крім "Нафтогазу" тариф нижче граничного встановили ще кілька постачальників.

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Про це свідчать повідомлення "Нафтогазу" і дані державного порталу "ГазПравда"

Так, для клієнтів "Нафтогазу" в лютому в рамках тарифного плану "Місячний" ціна становитиме 6,86 грн за куб.м з ПДВ. Ціна в тарифному плані на рік – 7,22 грн за куб газу. Компанія обслуговує близько 9% всіх споживачів в Україні, це 1,1 млн домогосподарств.

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Станом на ранок 27 січня лютневі тарифи опублікували в цілому 50 газзбутів. І у шести з них (крім самого "Нафтогазу") вартість встановлена нижче граничної:

Megawatt – 6,79 грн;

"Агросинтез Трейдинг" – 6,88 грн;

Енергетичні ресурси України – 6,90 грн;

"Газ АП" – 6,94 грн;

Волиньелектро Збут – 6,97 грн;

ETG.UA – 6,98 грн.

Втім, гранична ціна на газ негативно вплинула на постачальників. Наприклад, "Газ АП" хоч і встановила цінник на 5 копійок нижче граничного, але повідомила, що тимчасово призупиняє прийом нових заявок на приєднання.

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Газопостачальні компанії зобов'язані публікувати вартість газу за 5 днів до початку місяця, якщо ціна на наступний місяць буде відрізнятися від попереднього.

Нагадаємо, уряд встановив граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр. Така ціна буде діяти з 1 лютого і не довше, ніж до 31 березня. В Україні також знизили тарифи для 14 облгазів. Відтак тариф на розподіл газу (окрема платіжка) не перевищує 1,79 грн за кубометр на місяць.

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У Кабміні також пояснювали, що поява граничної ціни для населення не говорить про відмову України від розвитку ринку газу. У майбутньому Кабмін збирається зробити так, щоб всі газопостачальні компанії представили річні тарифи для населення.

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