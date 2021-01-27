Поставщики газа объявили новые цены для населения. Какими будут тарифы в феврале

Государственная газопоставляющая компания "Нафтогаз" снизила цену на газ для населения на февраль с январских 7,22 грн до 6,86 грн за кубометр. Эта цена ниже предельной 6,99 грн, которые ранее утвердил Кабмин. Кроме "Нафтогаза" тариф ниже предельного установили еще несколько поставщиков.

Реклама

Об этом свидетельствуют сообщение "Нафтогаза" и данные государственного портала "ГазПравда"

Так, для клиентов "Нафтогаза" в феврале в рамках тарифного плана "Месячный" цена составит 6,86 грн за куб.м с НДС. Цена в тарифном плане на год – 7,22 грн за куб газа. Компания обслуживает около 9% всех потребителей в Украине – это 1,1 млн домохозяйств.

Реклама

По состоянию на утро 27 января февральские тарифы опубликовали в целом 50 газсбытов. И у шести из них (помимо самого "Нафтогаза") стоимость установлена ниже предельной:

Megawatt – 6,79 грн;

"Агросинтез Трейдинг" – 6,88 грн;

Энергетические ресурсы Украины – 6,90 грн;

"Газ АП" – 6,94 грн;

Волыньэлектро Сбыт – 6,97 грн;

ETG.UA – 6,98 грн.

Впрочем, предельная цена на газ негативно повлияла на поставщиков. Например, "Газ АП" хоть и установила ценник на 5 копеек ниже предельного, но сообщила, что временно приостанавливает прием новых заявлений на присоединение.

Читайте также: Украинцам могут компенсировать январские тарифы на газ

Реклама

Газоснабжающие компании обязаны публиковать стоимость газа за 5 дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущего.

Напомним, правительство установило предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. Такая цена будет действовать с 1 февраля и не дольше, чем до 31 марта. В Украине также снизили тарифы для 14 облгазов. В результате тариф на распределение газа (отдельная платежка) не превышает 1,79 грн за кубометр в месяц.

Видео: Сегодня

В Кабмине также объясняли, что появление предельной цены для населения не говорит об отказе Украины от развития рынка газа. В будущем Кабмин собирается сделать так, чтобы все газоснабжающие компании представили годовые тарифы для населения.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама