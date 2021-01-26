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Українцям можуть компенсувати січневі тарифи на газ

26 січня, 10:09

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

"Слуги народу" придумали, де взяти на це кошти

Українцям можуть компенсувати втрати через високі тарифи на газ у січні, адже гранична ціна газу 6,99 грн за кубометр встановлюється тільки з 1 лютого. Таку ідею вже обговорюють у Верховній Раді.

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Про це повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

На його думку, організувати такі виплати можна за рахунок "резерву субсидій".

"Вони в бюджеті закладені на весь рік. Тобто потрібно взяти кошти з кінця року і переставити на початок, щоб спробувати погасити різницю в тарифах на газ і на тепло", – запропонував Корнієнко.

Нагадаємо, українцям не нараховуватимуть штрафи і пеню за несвоєчасно сплачені рахунки за газ або тепло за січень.

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Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що в бюджеті виділено 36,6 млрд грн для виплат субсидій. А якщо виникне необхідність виділити додаткові кошти на субсидії, уряд планує звернутися до Верховної Ради.

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Нагадаємо, крім встановлення граничної ціни на газ, в Україні також знизили тарифи для 14 облгазів. Внаслідок цього тариф на розподіл газу (окрема платіжка) не перевищує 1,79 грн за кубометр на місяць.

У Кабміні також пояснювали, що поява граничної ціни для населення не говорить про відмову України від розвитку ринку газу. У майбутньому Кабмін збирається зробити так, щоб всі газопостачальні компанії представили річні тарифи для населення.

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Нагадаємо, тарифи вирішили обмежити після того, як різке підвищення цін на газ і вартості його доставки призвело до протестів. За останні півроку – з серпня-2020 по січень-2021 – ціна на газ підвищилася більш ніж в два рази: з 3,24 до 7,22 грн/м3 (За цінами "Нафтогазу"). Таким чином, в Україні в січні 2021 року кінцева ціна на газ для населення без обліку вартості доставки перевищила 7-8 грн/куб. м і стала найвищою серед сусідніх країн.

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газ компенсації тепло ціна на газ тариф на газ Александр Корниенко

Джерело: Сьогодні

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