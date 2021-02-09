Тарифи на тепло і гарячу воду не підвищать поточного опалювального сезону

В Україні за ініціативою президента Володимира Зеленського підписаний Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води громадянам України.

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Згідно з документом, до кінця опалювального сезону 2020-2021 років вартість постачання теплової енергії та гарячої води в багатоквартирні будинки не зміниться.

Це забезпечить стале проходження цього опалювального сезону та підготовку до наступного, повідомив Офіс президента.

Меморандум був підписаний у присутності прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка. Меморандум підписали:

Кабінет міністрів України в особі міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова та першого заступника міністра енергетики Юрія Вітренка;

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

НАК "Нафтогаз України";

мери українських міст.

Від міських голів документ підписали:

мер Житомира Сергій Сухомлин;

мер Києва Віталій Кличко;

мер Одеси Геннадій Труханов;

мер Бучі Анатолій Федорук.

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За допомогою відеозв'язку були присутні мер Дніпра Борис Філатов, мер Львова Андрій Садовий і мер Маріуполя Вадим Бойченко.

"Дуже важливо, що ми досягли компромісу. Незалежно від політичних поглядів та партійної приналежності, вдалося об'єднати зусилля і уряду, й Офісу президента, і мерів, щоб досягти спільного результату для наших людей", – зазначив Борис Філатов.

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Мер Одеси Геннадій Труханов додав, що вперше відбувається такий прозорий та відвертий діалог між центральною владою й місцевим самоврядуванням, і це дає важливі результати для громадян України.

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"Органи центральної влади спільно з представниками місцевого самоврядування знайшли конструктивне рішення. Завдяки йому українці будуть взимку з теплом і гарячою водою без зайвого навантаження на їхні сімейні бюджети" , – зазначив Кирило Тимошенко.

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Меморандум також передбачає, що теплопостачальні підприємства гарантовано отримуватимуть газ для виробництва тепла та постачання його у домівки громадян упродовж усього опалювального періоду 2020-2021 років. Для цих підприємств передбачені відстрочення оплати за природний газ та компенсація різниці між ринковою ціною природного газу та ціною, врахованою в тарифах за тепло.

Уряд гарантує, що фінансування компенсацій для підприємств теплопостачання не перекладатимуть на органи місцевого самоврядування.

"Нафтогаз України" розробить та запровадить до 1 вересня 2021 року довгострокові цінові пропозиції для забезпечення сталого рівня цін на природний газ для підприємств теплопостачання. Це дасть змогу уникнути цінових коливань протягом опалювального сезону 2021-2022 років.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно мер Києва Віталій Кличко вже заявляв, що в столиці поточного опалювального сезону точно не будуть підвищуватися тарифи на опалення і гарячу воду.

Також ми писали, що постачальники газу вже оголосили нові ціни для населення, причому відразу кілька газзбутів встановили цінники нижче граничних. Читайте, якими будуть платіжки за лютий.

Відео: Сьогодні

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