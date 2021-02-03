"Нафтогаз" і 26 газзбутів домовилися про знижки заради газу по 6,99 грн

Ще три клієнта газопостачальника взяли цінові ризики на себе

Газопостачальна компанія "Нафтогаз" перезаключила договори з 26 газсбитамі з 13 регіонів України. Нові угоди передбачають зниження цін на газ, щоб постачальники могли продавати паливо населенню з урахуванням граничної ціни 6,99 грн за кубометр.

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Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Ще три постачальники вирішили працювати за підписаними раніше річними контрактами і взяли цінові ризики на себе. Отже, "Нафтогаз" надасть газ 29 компаніям для забезпечення майже 1,2 млн побутових споживачів.

Регіони, де зареєстровані компанії-клієнти "Нафтогазу": Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Львівська, Полтавська, Тернопільська, Херсонська, Черкаська, Чернівецька області та місто Київ.

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Знижки були потрібні, щоб газзбути змогли зберегти своїх клієнтів. Якби ці компанії відмовилися постачати газ населенню максимум по 6,99 грн за кубометр, їхня клієнтська база перейшла би до постачальника "останньої надії", тобто самого "Нафтогазу".

Нагадаємо, гранична ціна на газ 6,99 грн за кубометр встановлена з 1 лютого. Відповідно, платіжки зі зниженим тарифом люди отримають тільки в березні, а в лютому за січень доведеться заплатити більші суми. При цьому не нараховуватимуть штрафи і пеню за несвоєчасно сплачені рахунки за газ або тепло за січень.

А про те, як формуються платіжки за газ, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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