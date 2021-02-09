Тарифы на тепло и горячую воду не повысят в этом отопительном сезоне

В Украине по инициативе президента Владимира Зеленского подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды гражданам Украины.

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Согласно документу, до конца отопительного сезона 2020-2021 годов стоимость поставки тепловой энергии и горячей воды в многоквартирные дома не изменится.

Это обеспечит устойчивое прохождение отопительного сезона и подготовку к следующему, сообщил Офис президента.

Меморандум был подписан в присутствии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко. Меморандум подписали:

Кабинет министров Украины в лице министра развития общин и территорий Алексея Чернышева и первого заместителя министра энергетики Юрия Витренко,

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг;

НАК "Нафтогаз Украины";

мэры украинских городов.

От городских голов документ подписали:

мэр Житомира Сергей Сухомлин;

мэр Киева Виталий Кличко;

мэр Одессы Геннадий Труханов;

мэр Бучи Анатолий Федорук.

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По видеосвязи присутствовали мэр Днепра Борис Филатов, мэр Львова Андрей Садовый и мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Очень важно, что мы достигли компромисса. Независимо от политических взглядов и партийной принадлежности, удалось объединить усилия и правительства, и Офиса президента, и мэров, чтобы достичь общего результата для наших людей", – отметил Борис Филатов.

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Мэр Одессы Геннадий Труханов добавил, что впервые происходит такой прозрачный и откровенный диалог между центральной властью и местным самоуправлением, и это дает важные результаты для граждан Украины.

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"Органы центральной власти совместно с представителями местного самоуправления нашли конструктивное решение. Благодаря ему украинцы будут зимой с теплом и горячей водой без лишней нагрузки на семейные бюджеты", – отметил Кирилл Тимошенко.

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Меморандум также предусматривает, что теплоснабжающие предприятия гарантированно получать газ для производства тепла и снабжения его в дома граждан в течение всего отопительного периода 2020-2021 годов. Для таких предприятий предусмотрена отсрочка оплаты за природный газ и компенсация разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло.

Правительство гарантирует, что финансирование компенсаций для предприятий теплоснабжения не переводить на органы местного самоуправления.

"Нафтогаз Украины" разработает и внедрит до 1 сентября 2021 года долгосрочные ценовые предложения для обеспечения устойчивого уровня цен на природный газ для предприятий теплоснабжения. Это позволит избежать ценовых колебаний в течение отопительного сезона 2021-2022 годов, отмечают в Офисе президента.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно мэр Киева Виталий Кличко уже заявлял, что в столице в этом отопительном сезоне точно не будут повышаться тарифы на отопление и горячую воду.

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