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"Нафтогаз" и 26 газсбытов договорились о скидках ради газа по 6,99 грн

3 февраля, 09:43

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Еще три клиента газопоставщика взяли ценовые риски на себя

Газопоставляющая компания "Нафтогаз" перезаключила договоры с 26 газсбытами из 13 регионов Украины. Новые соглашения предусматривают снижение цен на газ, чтобы поставщики могли продавать топливо населению с учетом предельной цены 6,99 грн за кубометр.

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Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Еще три поставщика решили работать по подписанным ранее годовым контрактам и взяли ценовые риски на себя. Таким образом, "Нафтогаз" предоставит газ 29 компаниям для обеспечения почти 1,2 млн бытовых потребителей.

Регионы, где зарегистрированы компании-клиенты "Нафтогаза": Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Львовская, Полтавская, Тернопольская, Херсонская, Черкасская, Черновицкая области и город Киев.

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Скидки были нужны, чтобы газсбыты смогли сохранить своих клиентов. Если бы эти компании отказались поставлять газ населению максимум по 6,99 грн за кубометр, их клиентская база перешла к поставщику "последней надежды", т.е. самому "Нафтогазу".

Напомним, предельная цена на газ 6,99 грн за кубометр установлена с 1 февраля. Соответственно, платежки со сниженным тарифом люди получат только в марте, а в феврале за январь придется заплатить более крупные суммы. При этом не будут начислять штрафы и пеню за несвоевременно оплаченные счета за газ или тепло за январь.

А о том, как формируются платежки за газ, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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Источник: Сегодня

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