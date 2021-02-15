У Зеленського пояснили, коли ринок газу повернеться в норму

Ринок газу в Україні повернеться до нормальної роботи з квітня після того, як буде скасована гранична ціна газу для населення 6,99 грн за кубометр.

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Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Юлія Свириденко під час форуму "Україна 30".

"Після цього ми повернемося в стан нормального функціонування ринку", – сказала вона.

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При цьому до наступного опалювального сезону стоїть завдання "розробити більш системні рішення", щоб не довелося знову вводити подібні обмеження.

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В Україні хочуть створити єдину базу споживачів послуг, щоб ті, хто потребує, могли отримувати адресну допомогу.

Нагадаємо, гранична ціна на газ 6,99 грн за кубометр встановлена з 1 лютого. Відповідно, платіжки за зниженим тарифом люди отримають тільки в березні, а в лютому за січень потрібно заплатити більші суми. Обіцяють, що не нараховуватимуть штрафи і пеню за прострочені розрахунки за газ або тепло за січень.

А про те, як формуються платежі за газ, дізнавайтеся із сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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