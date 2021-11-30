Тарифы взлетели до 40 грн/куб: сколько население будет платить за газ в декабре

"Нафтогаз Украины" уже традиционно предложил 7,96 грн за куб

Самые низкие цены на газ предлагает "Энерджи Трейд Груп" / Фото: Коллаж: Сегодня

Поставщики газа установили новые месячные тарифы на декабрь – некоторым потребителям придется платить до 40 грн за куб.

Об этом сообщает "ГазПравда".

Реклама

Самые низкие цены предлагает "Энерджи Трейд Груп" (ETG.UA) – 7,799 грн за куб, а на одну копейку дороже продает Neogas – 7,80 грн за куб.

Низкие цены и у:

"Эвода Трейд К П "Луцкводоканал" (7,88 грн за куб);

"Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" (7,89 грн за куб);

"Топливэнерго" (7,90 грн за куб);

"Энергогарантия (7,95 грн за куб).

"Нафтогаз Украины" уже традиционно предложил 7,96 грн за куб. Отметим, что такая цена зафиксирована до апреля 2022 года. Такую же цену на декабрь установили и "Газснабсервис" и "Тернопольоблгаз Сбыт".

Реклама

А самый высокий годовой тариф предлагает Херсонская областная энергоснабжающая компания – 13,5 грн за куб. Но, если говорить о рекордсменах, то самый высокий месячный тариф предлагает "ТАС Энергия" – 38,35 грн за куб, компания не изменила тариф ноября, но осталась лидером..

Также дорого продают газ:

"ТЭК" (Торговая электрическая компания, Киев) – 35 грн за куб;

"Ритейл Сервис" ("СвітлоГаз") — 34,99 грн за куб.

Отметим, что поставщик "последней надежды" "Нафтогаз" еще не обнародовал тарифы, но известно, что фиксированный тариф 7,96 грн/кубометр будет действовать лишь до 30 ноября, а дальше условия изменят.

Реклама

Что с тарифами для украинцев?

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил, что тариф на тепло на 80% состоит из стоимости газа и лишь на 20% из технического состояния всех механизмов. Более того, поставщики, понимая, что многие сети находятся не в лучшем состоянии, закладывают деньги на ремонт.

Также Попенко пояснил, что выросла и средняя зарплата украинцев, которая также влияет на стоимость двух услуг: водоснабжение и водоотвод. Эти две составляющие, по мнению эксперта, возрастут уже в начале 2022 года.

Ранее мы сообщали, что в ближайшие три года в Украине пройдет реформа ЖКХ, которая будет стоить стране 300 миллиардов гривен. Речь идет о термомодернизации жилого фонда и общественных зданий из-за возможного прекращения транзита газа из России.