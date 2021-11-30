Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини ЖКХ

Тарифи злетіли до 40 грн/куб: скільки населення платитиме за газ у грудні

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
30 листопада, 11:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
"Нафтогаз України" вже традиційно запропонував 7,96 грн/куб
Найнижчі ціни на газ пропонує "Енерджі Трейд Груп"
Найнижчі ціни на газ пропонує "Енерджі Трейд Груп" / Фото: Колаж: Сьогодні

Постачальники газу встановили нові місячні тарифи на грудень – деяким споживачам доведеться платити до 40 грн за куб.

Про це повідомляє "ГазПравда".

Реклама

Найнижчі ціни пропонує "Енерджі Трейд Груп" (ETG.UA) – 7,799 грн за куб, а на одну копійку дорожче продає Neogas – 7,80 грн за куб.

Низькі ціни і у:

  • "Евода Трейд К П "Луцькводоканал" (7,88 грн за куб);
  • "Черкасигаз Збут" та "Уманьгаз Збут" (7,89 грн за куб);
  • "Паливенерго" (7,90 грн за куб);
  • "Енергогарантія" (7,95 грн за куб).

"Нафтогаз України" вже традиційно запропонував 7,96 грн. за куб. Зазначимо, що таку ціну зафіксовано до квітня 2022 року. Таку ж ціну на грудень встановили і "Газпостачсервіс" та "Тернопільоблгаз Збут".

Реклама

А найвищий річний тариф пропонує Херсонська обласна енергопостачальна компанія – 13,5 грн за куб. Але, якщо говорити про рекордсменів, то найвищий місячний тариф пропонує "ТАС Енергія" – 38,35 грн за куб, компанія не змінила тариф листопада, але залишилася лідером.

Також дорого продають газ:

  • "ПЕК" (Торгова електрична компанія, Київ) – 35 грн за куб;
  • "Рітейл Сервіс" ("СвітлоГаз") – 34,99 грн за куб.

Зазначимо, що постачальник "останньої надії" "Нафтогаз" ще не оприлюднив тарифи, але відомо, що фіксований тариф 7,96 грн/кубометр діятиме лише до 30 листопада, а умови змінить далі.

Реклама

Що з тарифами для українців?

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, що тариф на тепло на 80% складається з вартості газу і лише на 20% із технічного стану всіх механізмів. Більше того, постачальники, розуміючи, що багато мереж не в кращому стані, закладають гроші на ремонт.

Також Попенко пояснив, що зросла і середня зарплата українців, яка також впливає на вартість двох послуг: водопостачання та водовідведення. Ці дві складові, на думку експерта, зростуть уже на початку 2022 року.

Раніше ми повідомляли, що у найближчі три роки в Україні пройде реформа ЖКГ, яка коштуватиме країні 300 мільярдів гривень. Йдеться про термомодернізацію житлового фонду та громадських будівель через можливе припинення транзиту газу з Росії.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.17

Російський рубль (₽)

0.3644

Євро (€)

30.65

Біржа прогнозів
Продавати чи купувати долари?
Експертні поради
Опитування
Карантинні прогнози
Що чекає на підприємців
Вакцинуйся знанням!
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Монетний двір
Нові 5 грн – на честь року тигра!
До колекції
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,11
19,32
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
18,97
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти