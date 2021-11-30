Тарифи злетіли до 40 грн/куб: скільки населення платитиме за газ у грудні

"Нафтогаз України" вже традиційно запропонував 7,96 грн/куб

Найнижчі ціни на газ пропонує "Енерджі Трейд Груп" / Фото: Колаж: Сьогодні

Постачальники газу встановили нові місячні тарифи на грудень – деяким споживачам доведеться платити до 40 грн за куб.

Про це повідомляє "ГазПравда".

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Найнижчі ціни пропонує "Енерджі Трейд Груп" (ETG.UA) – 7,799 грн за куб, а на одну копійку дорожче продає Neogas – 7,80 грн за куб.

Низькі ціни і у:

"Евода Трейд К П "Луцькводоканал" (7,88 грн за куб);

"Черкасигаз Збут" та "Уманьгаз Збут" (7,89 грн за куб);

"Паливенерго" (7,90 грн за куб);

"Енергогарантія" (7,95 грн за куб).

"Нафтогаз України" вже традиційно запропонував 7,96 грн. за куб. Зазначимо, що таку ціну зафіксовано до квітня 2022 року. Таку ж ціну на грудень встановили і "Газпостачсервіс" та "Тернопільоблгаз Збут".

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А найвищий річний тариф пропонує Херсонська обласна енергопостачальна компанія – 13,5 грн за куб. Але, якщо говорити про рекордсменів, то найвищий місячний тариф пропонує "ТАС Енергія" – 38,35 грн за куб, компанія не змінила тариф листопада, але залишилася лідером.

Також дорого продають газ:

"ПЕК" (Торгова електрична компанія, Київ) – 35 грн за куб;

"Рітейл Сервіс" ("СвітлоГаз") – 34,99 грн за куб.

Зазначимо, що постачальник "останньої надії" "Нафтогаз" ще не оприлюднив тарифи, але відомо, що фіксований тариф 7,96 грн/кубометр діятиме лише до 30 листопада, а умови змінить далі.

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Що з тарифами для українців?

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, що тариф на тепло на 80% складається з вартості газу і лише на 20% із технічного стану всіх механізмів. Більше того, постачальники, розуміючи, що багато мереж не в кращому стані, закладають гроші на ремонт.

Також Попенко пояснив, що зросла і середня зарплата українців, яка також впливає на вартість двох послуг: водопостачання та водовідведення. Ці дві складові, на думку експерта, зростуть уже на початку 2022 року.

Раніше ми повідомляли, що у найближчі три роки в Україні пройде реформа ЖКГ, яка коштуватиме країні 300 мільярдів гривень. Йдеться про термомодернізацію житлового фонду та громадських будівель через можливе припинення транзиту газу з Росії.