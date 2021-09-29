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Тарифы на газ. Что ждет Украину в этот отопительный сезон

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги"
29 сентября, 10:25
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Тарифы на тепло для украинцев устанавливают органы местного самоуправления во всех регионах
Украинцам повышать тарифы на газ не планируют
Украинцам повышать тарифы на газ не планируют / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине к запуску тепла готовы уже более 90% предприятий и сетей. Как заверил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, цены на газ в Украине для населения расти не будут.

Об этом он сказал на канале "Украина 24".

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"Мы видим, что происходит сейчас в мире, но хочу заверить, что тарифы для населения не должны повышаться в этом отопительном сезоне, они должны быть на уровне, которые были в предыдущем (отопительном сезоне – Ред.)", – сообщил Чернышов.

Как "Нафтогаз" будет считать тарифы

Кабмин утвердил пять основных направлений деятельности "Нафтогаза Украины" на 2021 год. Среди них – новый порядок расчета бытовых потребителей.

Правительство определило такие направления:

  1. Переход на новую модель расчетов населения за природный газ. Каждый месяц потребитель платит 1/12 от ожидаемой годовой стоимости потребленного газа.
  2. Создание балансирующих групп для поставщиков природного газа населению. Участники этих групп могут до 1 мая 2022 года приобретать газ у компании по фиксированной цене в объемах, достаточных для нужд населения.
  3. Поставка газа облгазам или ГРС для покрытия производственно-технологических потерь в соответствии с условиями установления тарифов на распределение газа.
  4. Приведение условий расчета в договорах на поставку природного газа теплогенерирующим предприятиям и операторам ГРС, а также в договорах на реализацию газа населению в соответствии с условиями расчета бытовых потребителей.
  5. Заключение энергосервисных договоров с потребителями. Они финансируются из государственного и местных бюджетов и получают услуги по централизованной поставке теплоэнергии. Это позволит потребителям не увеличивать расходы.
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Премьер-министр Денис Шмыгаль во время летней пресс-конференции заверил, что собственная добыча газа в Украине полностью покроет нужды населения в преддверии осенне-зимнего периода. По его словам, цена на газ для бытовых потребителей пересматриваться не будет минимум до мая следующего года, пока действует годовой тариф.

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