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Тарифи на газ. Що чекає Україну в цей опалювальний сезон

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші"
29 вересня, 10:25
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Тарифи на тепло для українців визначають органи місцевого самоврядування в усіх регіонах
Українцям підвищувати тарифи на газ не планують
Українцям підвищувати тарифи на газ не планують / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні до запуску тепла готові вже понад 90% підприємств і мереж. Як запевнив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, ціни на газ в Україні для населення не зростатимуть.

Про це він сказав на каналі "Україна 24".

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"Ми бачимо, що відбувається зараз у світі, але хочу запевнити, що тарифи для населення не мають підвищуватися в цьому опалювальному сезоні, вони мають бути на рівні, як були в попередньому (опалювальному сезоні. – Ред.)", – повідомив Чернишов.

Як "Нафтогаз" рахуватиме тарифи

Кабмін затвердив п'ять основних напрямків діяльності "Нафтогазу України" на 2021 рік. Серед них – новий порядок розрахунку побутових споживачів.

Уряд визначив такі напрямки:

  1. Перехід на нову модель розрахунків населення за природний газ. Щомісяця споживач платить 1/12 від очікуваної річної вартості спожитого газу.
  2. Створення балансувальних груп для постачальників природного газу населенню. Учасники цих груп можуть до 1 травня 2022 року купувати газ у компанії за фіксованою ціною в обсягах, достатніх для потреб населення.
  3. Постачання газу облгазам або ГРМ для покриття виробничо-технологічних втрат відповідно до умов встановлення тарифів на розподіл газу.
  4. Приведення умов розрахунків у договорах на постачання природного газу підприємствам теплогенерації і операторам ГРМ, а також у договорах на реалізацію газу населенню відповідно до умов розрахунків побутових споживачів.
  5. Укладання енергосервісних договорів зі споживачами. Вони фінансуються з державного і місцевих бюджетів та отримують послуги з централізованого постачання теплоенергії. Це допоможе споживачам не збільшувати витрати.
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час літньої пресконференції запевнив, що власний видобуток газу в Україні повністю покриє потреби населення напередодні осінньо-зимового періоду. За його словами, ціна на газ для побутових споживачів переглядатися не буде щонайменше до травня наступного року, поки чинний річний тариф.

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