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"Нафтогаз" будет по-новому считать тарифы на газ – что изменится

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
28 сентября, 16:22
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Каждый месяц потребитель платит 1/12 от ожидаемой годовой стоимости потребленного газа
100% акций "Нафтогаза" принадлежит государству в лице Кабмина
100% акций "Нафтогаза" принадлежит государству в лице Кабмина / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабмин утвердил пять основных направлений деятельности "Нафтогаза Украины" на 2021 год. Среди них новый порядок расчета бытовых потребителей.

Решение приняли в рамках проведенного собрания акционеров и закрепили распоряжением КМУ № 1011 от 27 сентября 2021 года.

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Правительство определило такие направления:

  • Переход на новую модель расчетов населения за природный газ. Каждый месяц потребитель платит 1/12 от ожидаемой годовой стоимости потребленного газа.
  • Создание балансирующих групп для поставщиков природного газа населению. Участники этих групп могут до 1 мая 2022 года приобретать газ у компании по фиксированной цене, в объемах, достаточных для нужд населения.
  • Поставка газа облгазам или ГРС для покрытия производственно-технологических потерь в соответствии с условиями установления тарифов на распределение газа.
  • Приведение условий расчетов в договорах на поставку природного газа теплогенерирующим предприятиям и операторам ГРС, а также в договорах на реализацию газа населению в соответствии с условиями расчетов бытовых потребителей.
  • Заключение энергосервисных договоров с потребителями. Они финансируются из государственного и местных бюджетов и получают услуги по централизованной поставке теплоэнергии. Это позволит потребителям не увеличивать расходы.

Отметим, что 100% акций "Нафтогаза" принадлежит государству в лице Кабмина.

Что будет с газом в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, во время летней пресс-конференции заверил, что собственная добыча газа в Украине полностью покроет нужды населения в преддверии осенне-зимнего периода. По его словам, цена на газ для бытовых потребителей пересматриваться не будет минимум до мая следующего года, пока действует годовой тариф.

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Шмыгаль утверждает, что подготовка к отопительному сезону проходит согласно графику, и энергосистема готова к нему на 90%, в хранилища закачано более 18 млрд кубометров газа, что является наибольшим показателем за последние 10 лет на текущий период.

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