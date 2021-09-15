В Европе стремительно растут цены на газ: к чему готовиться украинцам

Эксперт не исключил возможности повышения тарифов на тепло в отдельных регионах

Европейский рост цен на газ не станет проблемой для Украины

В Европе стремительно растут цены на газ, а их стоимость влияет на тарифы. Но в Украине, для предприятий теплокоммунэнерго даются лимиты на газ, которые рассчитываются исходя из среднего потребления за последние три года.

Об этом "Сегодня" рассказал эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Если зима будет холодной, теплокоммунэнерго этот лимит переберут. Все, что выше лимита, будет продаваться по рыночной цене НАК "Нафтогазом" и это может серьезно ударить по доходам теплокоммунэнерго", – сказал он.

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Эксперт не исключил возможности повышения тарифов на тепло в отдельных регионах, однако выразил уверенность, что объем собственной украинской газодобычи и компенсация теплопоставляющим предприятиям разницы в тарифах из госбюджета, позволит Украине без проблем войти в осенне-зимний период.

"Я думаю, что у Украины проблем серьезных не будет, а для европейцев, у которых нет газовых месторождений, и австрийские газовые хранилища являются единственным источником зимнего обеспечения – это проблемный вопрос", – сказал он.

Что говорят власти?

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, во время летней пресс-конференции заверил, что собственная добыча газа в Украине полностью покроет нужны населения в преддверии осенне-зимнего периода. По его словам, цена на газ для бытовых потребителей пересматриваться не будет минимум до мая следующего года, пока действует годовой тариф.

Шмыгаль утверждает, что подготовка к отопительному сезону проходит согласно графику и энергосистема готова к нему на 90%, в хранилища закачано более 18 млрд кубометров газа, что является наибольшим показателем за последние 10 лет на текущий период.

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