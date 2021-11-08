Может взорваться дом? Украинцы жалуются на желтое и красное пламя газа

Цвет пламени зависит от нескольких факторов – давления в системе и чистоты газовой плиты

Если конфорка чистая и отрегулированная, то на ней газ будет гореть равномерным синим пламенем / Фото: Коллаж: Сегодня

В "Нафтогазе" объяснили украинцам, почему иногда газ горит желтым или красным пламенем. Оказалось, что это зависит не от качества топлива.

Об этом сообщает пресс-служба.

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"Считают, что это признак плохого качества топлива. Наша любимая архивная видео-нетленка до сих пор актуальна и опровергает мифы о "бродении" газа. Таким образом, на одной плите две конфорки горят разными цветами – голубым и красным", – говорится в сообщении.

Украинцам объяснили, что красный или желтый цвет пламени может быть по нескольким причинам:

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загрязненная газовая плита – необходимо почистить сопло горелки;

в помещении недостаточно кислорода;

недостаточное давление в системе.

В пресс-службе пояснили, что если конфорка чистая и отрегулирована, то на ней газ будет гореть равномерным синим пламенем. Однако если плита почищена, помещение проветрено, а пламя все равно не голубого цвета, то возникли проблемы с давлением в газовой системе. В таком случае следует обратиться в облгаз.

"Магистральными газопроводами газ транспортируется под высоким давлением. Для потребителей давление понижается до уровня плиты или котла. Есть легенда, что газ разбавляют воздухом – это неправда. Газ в трубе + воздух = взрыв. К тому же химический состав газа контролируется на всех этапах: от добычи до транспортировки потребителям", – сообщили в "Нафтогазе".

Завышенные цифры в платежках

В октябре некоторые из украинцев получил платежки со значительно завышенными ценами на газ. Об этом сообщал журналист Владимир Миленко. Он рассказал, что его живущей в пригороде теще пришла квитанция с долгом около 2 тысяч гривен. Судя по всему, такая сумма возникла из-за перерасчета.

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В комментариях на это пожаловались другие люди и оказалось, что лишние деньги вынуждены платить потребители из многих городов.

Раньше мы писали, что в "Нафтогазе" рассказали, ожидать ли украинцам повышения абонплаты за газ, а также сколько придется платить за коммунальные услуги в ноябре.

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