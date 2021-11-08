Може вибухнути дім? Українці скаржаться на жовте та червоне полум'я газу

Колір полум'я залежить від декількох чинників – тиску у системі та чистоти газової плити

Якщо конфорка чиста та відрегульована, то на ній газ горітиме рівномірним синім полум’ям / Фото: Колаж: Сьогодні

У "Нафтогазі" пояснили українцям, чому інколи газ горить жовтим або червоним полум’ям. Виявилося, що це залежить не від якості палива.

Про це повідомляє пресслужба.

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"Вважають, що це ознака поганої якості палива. Наша улюблена архівна відео-нєтлєнка досі актуальна і спростовує міфи про "бодяження" газу. Отже, на одній плиті дві конфорки горять різними кольорами – блакитним і червоним", – йдеться у повідомленні.

Українцям пояснили, що червоний або жовтий колір полум’я може бути з кількох причин:

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забруднена газова плита – треба почистити сопло пальника;

у приміщенні недостатньо кисню;

недостатній тиск у системі.

У пресслужбі пояснили, що якщо конфорка чиста та відрегульована, то на ній газ горітиме рівномірним синім полум’ям. Проте якщо плита почищена, приміщення провітрене, а полум’я все одно не блакитного кольору, то виникли проблеми з тиском у газовій системі. У такому разі потрібно звернутися до облгазу.

"Магістральними газопроводами газ транспортується під високим тиском. Для споживачів тиск понижується до рівня плити чи котла. Є легенда, що газ розбавляють повітрям – це неправда. Газ у трубі + повітря = вибух. До того ж хімічний склад газу контролюється на всіх етапах: від видобутку до транспортування споживачам", – повідомили у "Нафтогазі".

Завищені цифри у платіжках

У жовтні дехто з українців отримав платіжки зі значно завищеними цінами на газ, про це повідомляв журналіст Володимир Миленко. Він розповів, що його тещі, яка живе у передмісті, прийшла квитанція з боргом близько 2 тисяч гривень. Судячи з усього, така сума виникла через перерахунок.

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У коментарях на це поскаржились інші люди, і виявилось, що зайві гроші змушені платити споживачі з багатьох міст.

Раніше ми писали, що у "Нафтогазі" розповіли, чи очікувати українцям підвишення абонплати за газ, а також скільки доведеться платити за комунальні послуги в листопаді.

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