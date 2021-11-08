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Може вибухнути дім? Українці скаржаться на жовте та червоне полум'я газу

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
8 листопада, 12:29
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Колір полум'я залежить від декількох чинників – тиску у системі та чистоти газової плити
Якщо конфорка чиста та відрегульована, то на ній газ горітиме рівномірним синім полум’ям
Якщо конфорка чиста та відрегульована, то на ній газ горітиме рівномірним синім полум’ям / Фото: Колаж: Сьогодні

У "Нафтогазі" пояснили українцям, чому інколи газ горить жовтим або червоним полум’ям. Виявилося, що це залежить не від якості палива.

Про це повідомляє пресслужба.

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"Вважають, що це ознака поганої якості палива. Наша улюблена архівна відео-нєтлєнка досі актуальна і спростовує міфи про "бодяження" газу. Отже, на одній плиті дві конфорки горять різними кольорами – блакитним і червоним", – йдеться у повідомленні.

Українцям пояснили, що червоний або жовтий колір полум’я може бути з кількох причин:

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  • забруднена газова плита – треба почистити сопло пальника;
  • у приміщенні недостатньо кисню;
  • недостатній тиск у системі.

У пресслужбі пояснили, що якщо конфорка чиста та відрегульована, то на ній газ горітиме рівномірним синім полум’ям. Проте якщо плита почищена, приміщення провітрене, а полум’я все одно не блакитного кольору, то виникли проблеми з тиском у газовій системі. У такому разі потрібно звернутися до облгазу.

"Магістральними газопроводами газ транспортується під високим тиском. Для споживачів тиск понижується до рівня плити чи котла. Є легенда, що газ розбавляють повітрям – це неправда. Газ у трубі + повітря = вибух. До того ж хімічний склад газу контролюється на всіх етапах: від видобутку до транспортування споживачам", – повідомили у "Нафтогазі".

Завищені цифри у платіжках

У жовтні дехто з українців отримав платіжки зі значно завищеними цінами на газ, про це повідомляв журналіст Володимир Миленко. Він розповів, що його тещі, яка живе у передмісті, прийшла квитанція з боргом близько 2 тисяч гривень. Судячи з усього, така сума виникла через перерахунок.

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У коментарях на це поскаржились інші люди, і виявилось, що зайві гроші змушені платити споживачі з багатьох міст.

Раніше ми писали, що у "Нафтогазі" розповіли, чи очікувати українцям підвишення абонплати за газ, а також скільки доведеться платити за комунальні послуги в листопаді.

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