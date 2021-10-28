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Ждать подорожания? В "Нафтогазе" рассказали, что будет с абонплатой за газ в Украине

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
28 октября, 09:48
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В "Нафтогазе" опровергли слухи про повышение тарифов на распределение газа
В "Нафтогазе" рассказали изменится ли цена на распределение газа
В "Нафтогазе" рассказали изменится ли цена на распределение газа / Фото: Коллаж: Сегодня

НАК "Нафтогаз" опроверг информацию о росте в Украине тарифов на газ и его распределение и призвал не верить фейкам.

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Об этом компания сообщает на своей Facebook-странице.

По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, определенные политические силы хотят создать панические настроения среди украинцев.

Скорее всего, это вообще начинается с северного соседа, страны-агрессора. Раньше говорили, что люди будут платить какие-нибудь заоблачные цены. Но с помощью Нафтогаза правительство и государство сделало так, что люди получают газ по цене около 8 грн. Нас пугали заоблачными тарифами на тепло, но на самом деле они расти не будут. Теперь вот пугают тарифами на распределение, — сказал Витренко.

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Почему заговорили о росте тарифов?

По информации "Нафтогаза", никаких решений об увеличении тарифов на распределение природного газа не принималось, однако такое пожелание высказали облгазы.

"Но хотеть поднять тариф и реализовать такие намерения – это разные вещи", – говорится в сообщении и отмечается, что такое решение может принимать исключительно регулятор рынка НКРЭКУ.

Тариф на сам газ и его транспортировку оплачиваются отдельно, так как эти функции выполняют разные компании. Деньги за доставку получают облгазы, так как именно они контролируют газораспределительные сети.

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В Украине снизили тариф для потребителей без поставщика

Кабинет министров своим постановлением снизил тариф для украинцев, пользующимися услугами Поставщика последней надежды (ППН) с 16,56 грн. за кубометр до 7,96 грн.

Такая цена будет действовать только до 30 ноября 2021 года, а тем самым ППН в Украине является "Нафтогаз".

Раньше мы писали про тарифы у разных поставщиков газа в Украине.

А также сообщали, что "Нафтогаз" начал самостоятельно добывать газ из новой украинской скважины.

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