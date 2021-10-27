"Можно вечно смотреть на три вещи": Украина начала добывать газ из новой скважины

По итогам испытания новой скважины №336 Яблоневского месторождения было получено дебит 365 тыс. кубометров газа в сутки.
Про это сообщает "Нафтогаз" в своем Twitter-аккаунте.
"Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как новая скважина дает дебит", – пишет "Нафтогаз" и добавляет видео.
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: , . #336 365 . . pic.twitter.com/D5KrKLsl8I— (@NaftogazUK) Октябрь 27, 2021
Что такое дебит скважины?
Дебитом буровой скважины в газовой и нефтяной промышленности называют объем вещества, который выходит на поверхность за определенное время из источника добычи.
Добыча нефти в Украине
19 октября глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украина имеет большой потенциал в нефтедобывающей сфере.
По словам Витренко, он хочет значительно нарастить объемы добычи нефти внутри страны и максимально использовать данный потенциал.
Ранее мы писали, что Украина планирует отсоединиться от российской энергосистемы и полностью синхронизироваться с европейской уже к 2023 году.
А также сообщали о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, который сказал о важности сохранения транзита российского газа через украинскую территорию.