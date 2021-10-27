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"Можно вечно смотреть на три вещи": Украина начала добывать газ из новой скважины

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
27 октября, 11:50
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Больше 300 тыс. кубометров газа за сутки: "Нафтогаз" начал использовать новую украинскую скважину
Новая украинская скважина начала работать
Новая украинская скважина начала работать / Фото: Коллаж: Сегодня

По итогам испытания новой скважины №336 Яблоневского месторождения было получено дебит 365 тыс. кубометров газа в сутки.

Про это сообщает "Нафтогаз" в своем Twitter-аккаунте.

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"Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как новая скважина дает дебит", – пишет "Нафтогаз" и добавляет видео.

Что такое дебит скважины?

Дебитом буровой скважины в газовой и нефтяной промышленности называют объем вещества, который выходит на поверхность за определенное время из источника добычи.

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Добыча нефти в Украине

19 октября глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украина имеет большой потенциал в нефтедобывающей сфере.

По словам Витренко, он хочет значительно нарастить объемы добычи нефти внутри страны и максимально использовать данный потенциал.

Ранее мы писали, что Украина планирует отсоединиться от российской энергосистемы и полностью синхронизироваться с европейской уже к 2023 году.

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А также сообщали о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, который сказал о важности сохранения транзита российского газа через украинскую территорию.

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