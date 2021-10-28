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Чекати подорожчання? У "Нафтогазі" розповіли, що буде з абонплатою за газ в Україні

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
28 жовтня, 09:48
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У "Нафтогазі" спростували чутки про підвищення тарифів на розподіл газу
У "Нафтогазі" розповіли чи зміниться ціна на розподіл газу
У "Нафтогазі" розповіли чи зміниться ціна на розподіл газу / Фото: Колаж: Сьогодні

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НАК "Нафтогаз" спростував інформацію про зростання в Україні тарифів на газ і його розподіл та закликав не вірити фейкам.

Про це компанія повідомляє на своїй Facebook-сторінці.

За словами голови "Нафтогазу" Юрія Вітренко, певні політичні сили хочуть створити панічні настрої серед українців.

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"Швидше за все, це взагалі починається з північного сусіда, країни-агресора. Раніше говорили, що люди будуть платити якісь захмарні ціни. Але за допомоги Нафтогазу Уряд та держава зробила так, що люди отримують газ за ціною близько 8 грн. Нас лякали захмарними тарифами на тепло, але насправді вони зростати не будуть. Тепер от лякають тарифами на розподіл, — сказав Вітренко.

Чому заговорили про зростання тарифів?

За інформацією "Нафтогазу", жодних рішень про збільшення тарифів на розподіл природного газу не ухвалювалось, однак таке побажання висловили облгази.

"Але хотіти підняти тариф і реалізувати такі наміри — це різні речі", – йдеться у повідомленні та зазначається, що таке рішення може приймати виключно регулятор ринку НКРЕКП.

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Тариф на сам газ і його транспортування сплачуються окремо, оскільки ці функції виконують різні компанії. Гроші за доставку отримують облгази, оскільки саме вони контролюють газорозподільні мережі.

В Україні знизили тариф для споживачів без постачальника

Кабінет міністрів своєю постановою знизив тариф для українців, які користуються послугами Постачальника останньої надії (ПОН) з 16,56 грн за кубометр до 7,96 грн.

Діятиме така ціна лише до 30 листопада 2021 року, а тим самим ПОН в Україні є "Нафтогаз".

Раніше ми писали про тарифи у різних постачальників газу в Україні.

А також повідомляли, що "Нафтогаз" почав самостійно видобувати газ із нової української свердловини.

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