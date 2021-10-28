Поставщики установили новые тарифы на газ для украинцев. Кому придется больше платить

Годовые газовые тарифы поставщиков варьируются от 7,80 грн до 13,50 грн за кубометр

Несколько поставщиков установили тариф на уровне 7,99 грн за кубометр газа / Фото: Коллаж: Сегодня

Для украинцев, которые отказались от годового тарифа на газ, установили новые цены на ноябрь. Они колеблются от 7,99 до 38,35 гривны за кубометр газа.

Тарифы для украинцев

Несколько поставщиков установили тариф на уровне 7,99 грн за кубометр газа. Этот же тариф считается годовым для населения. А вообще, годовые газовые тарифы поставщиков варьируются от 7,80 гривны за кубометр до 13,50 гривны за кубометр

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Самый дорогой тариф у "Житомирской областной энергоснабжающей компании" – 13,50 гривны за кубометр.

Стоимость газа в украинских регионах

"ETG.UA" – 7,788 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 7,799 гривны за кубометр газа, сентябрьская цена – 8,94 гривны за кубометр газа;

"Аскания Энерджи" – 19,95 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,95 гривны за кубометр газа, октябрьская цена – 19,95 гривны за кубометр газа;

"Волыньэлектросбыт" – 12,98 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 7,99 гривны за кубометр газа, октябрьская цена – 12,98 гривны за кубометр газа;

"Галнефтегаз" – 7,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 10,99 гривны за кубометр газа, октябрьская цена – 7,99 гривны за кубометр газа;

"Днепропетровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,64 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,94 гривны за кубометр газа, октябрьская цена – 12 гривны за кубометр газа;

"Донецкие энергетические услуги" (YASNO) – 8,64 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,94 гривны за кубометр газа, октябрьская цена – 12 гривны за кубометр газа;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,64 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,94 гривны за кубометр газа, октябрьская цена – 12 гривны за кубометр газа;

"М газ трейдинг" – 36,50 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 10,18 гривны за кубометр газа;

"Маргаз" – 7,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,75 гривны за кубометр газа, октябрьская цена – 8,79 гривны;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,99 гривны за кубометр газа, октябрьская цена – 19,80 гривны за кубометр газа;

"Стрийнафтогаз" – 7,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 11,99 гривны за кубометр газа;

"Энергия страны" – 38,35 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 11,22 гривны за кубометр газа, октябрьская цена – 31,06 гривны за кубометр газа.

Поставщик последней надежды

В Украине поставщиком "последней надежды" является "Нафтогаз". Переводят туда без ведома потребителя – как только прошлый поставщик отказывается выполнять свои обязательства.

Там установили годовой тариф – 7,96 гривны за кубометр газа. Хотя еще 4 октября НАК публиковал тариф на уровне 16,56 гривны за кубометр газа, а в сентябре он составлял 12 гривны за кубометр газа, что на 22 копейки меньше, чем в августе. Но 25 октября Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить тариф до уровня годового.

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Ранее мы сообщали, что все чаще украинцы жалуются, что получают платежки за газ, где им добавили лишние объемы потребления газа. Для того чтобы не оплачивать лишнее – нужно следить за объемами, которые потребляет домохозяйство, и за тем, что указано в квитанциях. О том, как правильно контролировать – читайте в материале "Сегодня".

Украинцы также жалуются, что получают платежки с добавленными и лишними кубометрами газа и несуществующим долгом.