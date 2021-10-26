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В Украине снизили тариф на газ, но не для всех: кто будет платить меньше

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
26 октября, 14:36
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Кабмин снизил тариф на газ в два раза для потребителей без поставщика – сколько будет действовать цена
Кто будет платить меньше за газ этой осенью
Кто будет платить меньше за газ этой осенью / Фото: Коллаж: Сегодня

Население, так и не выбравшее поставщиков газа, будет платить за голубое топливо 7,96 грн за кубометр вместо 16,56 грн.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров от 25 октября.

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Такой тариф будет действовать до 30 ноября 2021 года для бытовых потребителей, получающих услуги от поставщика последней надежды (ППН).

А бюджетные учреждения, учреждения здравоохранения государственной и коммунальной собственности будут покупать газ у ППН по цене 16,8 грн за кубометр.

Что такое ППН?

Поставщиком последней надежды в Украине определен НАК "Нафтогаз" еще в 2015 году.

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ППН предоставляет услуги оставшимся без газопоставщика, например из-за банкротства, окончания лицензии или неизбрания поставщика после разрыва контракта с другим учреждением.

На сегодняшний день без поставщика газа осталось 600 тыс. потребителей, всеми ими будет заниматься "Нафтогаз".

Сколько платим за газ?

В октябре жителям столицы предлагают газ по цене 30 грн за кубометр. "КиевГазЭнерджи" продает газ по 30,50 гривни за кубометр, хотя еще в сентябре данный показатель составил 19,80.

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У других поставщиков цены также достаточно высокие, например, "ТАС Энергия страны" продает голубое топливо по 30,06 гривни.

А вот компания YASNO предлагает газ в Киеве, Днепре и Донецкой области всего по 12 грн за кубометр на октябрь.

Украинцы также жалуются, что получают платежки с добавленными и лишними кубометрами газа и несуществующим долгом.

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