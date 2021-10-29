Для украинцев изменили тарифы. Сколько будем платить за коммуналку в ноябре

Кабмин с 19 мая не регулирует цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго

Годовые газовые тарифы поставщиков варьируются от 7,80 гривны за кубометр до 13,50 / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 ноября для украинцев установили новые тарифы на газ, а вот стоимость электроэнергии останется без изменений.

Тарифы на газ

Несколько поставщиков установили тариф на уровне 7,99 грн за кубометр газа. Этот же тариф считается годовым для населения. А вообще, годовые газовые тарифы поставщиков варьируются от 7,80 гривны за кубометр до 13,50 гривны за кубометр. Самый дорогой тариф у "Житомирской областной энергоснабжающей компании" – 13,50 гривны за кубометр.

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А месячные тарифы колеблются от 7,99 до 38,35 гривны за кубометр газа. Самый высокий тариф у "Энергия страны" – 38,35 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 11,22 гривны за кубометр газа, октябрьская цена – 31,06 гривны за кубометр газа. На втором месте – "М газ трейдинг" – 36,50 гривны за кубометр газа, а на третьем – "Аскания Энерджи" – 19,95 гривны за кубометр газа.

/ Фото: скриншот

Тариф на электроэнергию

Власти с 1 октября установили новые тарифы на электроэнергию. Кабмин снизил цены, но лишь для некоторых украинцев, которые употребляют меньше фиксированных объемов. Такие же тарифы будут действовать для населения и в ноябре

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Какие тарифы установили для украинцев:

для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт*ч, будут снижены до 1,44 грн за кВт (сейчас 1,68 грн);

для тех, кто потребляет более 250 кВт*ч в месяц, тарифы остаются без изменений – 1,68 грн за кВт*ч.

Отметим, что тариф на доставку электроэнергии под действие меморандума о неповышении не попадает, ничем не ограничен и поставщики уже взвинтили цены.

Тариф на отопление и горячую воду

Кабмин с 19 мая не регулирует цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ). Теперь они вынуждены покупать газ, как и все, по рыночной цене. Также в июле Верховная Рада приняла законопроект №1639, который передал ответственность за формирование тарифов на тепло и горячую воду местной власти.

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Например, тарифы "Киевтеплоэнерго" на тепло для населения в отопительном сезоне 2021-2022 останутся неизменными. Стоимость 1 Гкал тепла – 1654,41 грн с НДС.

Что касается горячего водоснабжения, его стоимость повысится для бюджетных организаций до 134,54 грн за куб. м (с НДС), для религиозных организаций – до 133,02 грн за куб. м (с НДС), а для других категорий потребителей – до 141,07 грн. за куб. м (с НДС).

Отметим, что в Кременчуге Полтавской области суммы платежек вырастут на 53%, в Тернополе – на 79%. В Полтаве тариф на отопление может увеличиться на 56%. В Киеве – на 33-50%. А в Одессе тариф на тепло вырастет примерно на 18%.

Напомним, что Нафтогаз, Ассоциация городов, Конгресс местных и региональных властей подписали совместный меморандум, который предусматривает, что до конца отопительного сезона тарифы на тепло, горячую воду для населения не будут расти.

Ранее мы сообщали, что все чаще украинцы жалуются, что получают платежки за газ, где им добавили лишние объемы потребления газа. Для того чтобы не оплачивать лишнее – нужно следить за объемами, которые потребляет домохозяйство, и за тем, что указано в квитанциях. О том, как правильно контролировать – читайте в материале "Сегодня".

Украинцы также жалуются, что получают платежки с добавленными и лишними кубометрами газа и несуществующим долгом.