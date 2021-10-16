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В "Нафтогазе" объяснили, почему летом не закупили газ для отопительного сезона

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
16 октября, 06:10
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Украине нужно больше газа физически в хранилищах, а не переписывать его с одной компании на другую
Витренко пришлось остановить продажу украинского газа для промышленности
Витренко пришлось остановить продажу украинского газа для промышленности / Фото: Коллаж: Сегодня

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко объяснил, почему Украина не закупила дополнительные кубы газа. По его словам, во времена руководства компанией Андрея Коболева, финансовый план не предусматривал импорт или покупку газа в подземках Украины.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

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Витренко пояснил, что вступив в должность ему пришлось остановить продажу украинского газа для промышленности. Поскольку ситуация могла бы стать катастрофической для Украины.

"Покупать газ у трейдеров, в украинских хранилищах, не решит нашу проблему, не будет больше газа в хранилищах. Если, например, у нас нормально работает рынок иностранный, то те же трейдеры будут продавать газ у нас здесь. Нам как раз нужно больше газа физически в хранилищах , а не переписывать данный газ с одной компании на другую", – сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

Он пояснил, что если Украине не хватает 20-30 млн кубов в сутки, то мощности для импорта из Европы составляют гарантированных 30-60 млн.

"Когда мы готовимся к холодам мы закачиваем чуть больше газа в трубу, создавая дополнительное давление, соответственно. И потом, когда холода, мы можем уменьшать давление в трубе. И таким образом, из трубы, собственный газ мы можем потреблять. У нас в трубу влезает где-то миллиард кубов", – пояснил Витренко.

Ранее мы сообщали, что Витренко назвал ложными слова российского президента Владимира Путина о том, что Россия в 2021 году на 10% увеличила транзит газа через Украину. Более того, в прошлом году РФ забронировала 65 млрд куб. м газа, а в этом году только 40. Оказалось, что суточные показатели транзита российского газа через Украину упали почти вдвое.

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