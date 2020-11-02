Газ резко подорожал. Как сэкономить на отоплении в частном доме?

Украинцы испугались существенного подорожания газа – в ноябре по сравнению с октябрем цена выросла на 35%. Теперь тариф "Нафтогаза" для населения установлен на уровне 6,33 грн за кубометр, это без доставки. Повышение произошло из-за того, что государство больше не устанавливает тарифы – поставщики меняют цену каждый месяц, ориентируясь на ситуацию на европейских рынках.

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Стоимость газа тянет за собой и цену отопления. Особенно сильно это заметно там, где топят непосредственно газом. Потому владельцы частных домов уже активно ищут способы сэкономить. Самые популярные – это:

замена газовых котлов твердотопливными и электрическими, а также тепловыми насосами;

энергоэффективные технологии строительства.

Корреспонденты "Сегодня" нашли несколько домохозяйств, которые почти не потребляют энергию извне.

"Умные" дома

У домовладельца Александра Сокиржинского есть восемь скважин. Тепло поступает прямо из земли – на глубине пролегает трубопровод, по которому курсирует незамерзающая жидкость. Она собирает тепловую энергию грунта и транспортирует ее к насосу. А уже в подвале дома энергия из окружающей среды превращается в тепло для жилища.

"Аппарат получает снаружи теплоноситель 8 градусов, затем с помощью компрессора и теплообменников фрионовых он превращает эту энергию на 45-47 градусов, и она идет на отопление дома. Принцип работы примерно такой: если тереть руки, они начинают греться. Именно это он делает", – рассказывает Александр.

Говорит, что 45 градусов в батареях сначала было маловато для отопления 250 квадратных метров дома. Поэтому площадь радиаторов пришлось увеличить. Также в доме установлен терморегулятор на 23 градуса. Он включает или выключает насос в зависимости от температуры в доме.

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Такой насос потребляет примерно 10 тысяч киловатт электроэнергии в год. Но весь этот объем компенсируют солнечные батареи. А излишек электричества хозяева продают по "зеленому тарифу", поэтому даже выходят в плюс.

Экономия составила уже 24 тыс. кубов газа – около 240 тысяч гривен, говорит Александр. Правда, само оборудование стоило около 700 тыс. гривен. Это единственный минус.

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В другом хозяйстве теплонасос будет отапливать особняк в 400 квадратов. Только в отличие от насоса Александра, этот агрегат будет брать тепло не из земли, а из воздуха. По сути, он похож на кондиционер. Но если последний нагнетает теплый или охлажденный воздух прямо в комнату, то насос греет теплоноситель, который потом раздается по всему дому.

Третий пример – дом под Киевом, который его владелец Виктор называет "пассивным домом". Он почти не потребляет энергию, благодаря особенностям архитектуры и использованным стройматериалам.

"Дом может отапливать сам себя без потребления электроэнергии. В данном случае за счет инсоляции – то есть принципа теплицы. Почти все окна выходят на юг, минимально – на запад и восток, а на север вообще нет окон. В этом доме, когда на улице -15 градусов, температура ниже нуля не упадет, даже если его вообще не отапливать", – рассказывает Виктор.

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Но это еще не все. Дом утоплен в землю ниже уровня промерзания грунта. Соответственно, его фундамент никогда не промерзает. Более того, он утеплен специальным материалом – пеностеклом.

Построенный по такой технологии дом медленно нагревается, но и остывает тоже медленно. Виктор уже экспериментировал: если протопить жилище до 20 градусов и выключить все приборы отопления, комфортная температура будет держаться до двух недель.

Более дешевая альтернатива

Главный недостаток этих энергоэффективных систем – их стоимость. К сожалению, большинству подобное просто не по карману. Поэтому опытный строитель, академик Иван Перегинец, советует прежде всего проанализировать, где в доме теряется больше энергии. И начать постепенное утепление самых холодных. А потом – провести децентрализацию отопления.

"Газ сегодня уступает электричеству. Особенно по определенным смарт-технологическим решениям. Например есть керамические панели с управлением. Они стоят 1,5-2 тыс. гривен. Если вы отключили газ и поставили 3-4 таких панели, то вы можете использовать 22-киловаттный котел с этими панелями. Сами они потребляют до полукиловатта", – советует Перегинец.

Альтернативой может быть и обычный кондиционер с низким энергопотреблением, который можно включать на обогрев. А основной отопительный прибор – котел – Перегинец советует запускать, только когда за окном ниже минус пяти.

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Настоящим экспертом стал и Виталий Несенюк – владелец старого дома, доставшегося от деда. Утепление и реконструкцию системы отопления делал собственноручно. Сначала заменили окна, позже утеплили чердак и фасад, а за ними – фундамент. Следующим шагом стала модернизация старого котла, которому было уже 60 лет. Потом переделали систему отопления на радиаторах. А в конце установили и солнечную станцию.

Со старым котлом и без утепления дом съедал более 1000 кубов газа в месяц. Сейчас – в 10 раз меньше. Впрочем, от голубого топлива Виталий почти отказался. Газовый котел заменил на твердотопливный. Который совместно с отцом переделал на пеллетный.

В конце концов, все наши герои уверены: дом – это актив, который достанется потомкам. А значит, о нем нужно заботиться. И даже, когда с деньгами туго, поддерживать в надлежащем состоянии, а при возможности – улучшать и модернизировать. Тогда и подорожание энергоносителей не будет настолько бить по кошельку.

Напомним, газ для производства тепла подорожал сразу на четверть. Стоимость газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабмина, но, как и стоимость газа для населения, учитывает изменение цен на европейских газовых хабах.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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