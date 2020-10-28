Поставщика газа можно выбрать "как продукты в магазине" – НКРЭКУ

После открытия рынка природного газа для населения, украинцы могут выбирать поставщика газа "как продукты в магазине". При этом количество компаний растет и продолжит увеличиваться в будущем. Сейчас в Украине около 300 поставщиков газа.

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Об этом заявила член Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко, передает УНИАН.

"Раньше потребители знали только поставщиков по специальным обязательствам. Сегодня потребители знают, что можно выбирать как в магазине – по привлекательной цене. Как и другие продукты, так и газ можно выбирать по привлекательной стоимости", – сказала она.

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Кривенко пояснила, что регулятор изменил ряд нормативных документов, чтобы упростить процедуру смены поставщика газа. Так, для смены газопоставляющей компании потребителю теперь не нужна справка от предыдущего поставщика, а все документы подаются онлайн.

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В Украине быстро дорожает газ для населения. Все поставщики пеняют на сезонность – в холода растет спрос на топливо, а потому повышается и цена. Эксперты соглашаются и предупреждают: в ближайшие месяцы газ станет еще дороже. О том, какими будет платежки, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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