Українська
$ 28,37
33,56
  1. Новости экономики
  2. Новости ЖКХ

Поставщика газа можно выбрать "как продукты в магазине" – НКРЭКУ

28 октября, 12:49

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Количество компаний на открытом рынке газа растет

После открытия рынка природного газа для населения, украинцы могут выбирать поставщика газа "как продукты в магазине". При этом количество компаний растет и продолжит увеличиваться в будущем. Сейчас в Украине около 300 поставщиков газа.

Реклама

Об этом заявила член Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко, передает УНИАН.

"Раньше потребители знали только поставщиков по специальным обязательствам. Сегодня потребители знают, что можно выбирать как в магазине – по привлекательной цене. Как и другие продукты, так и газ можно выбирать по привлекательной стоимости", – сказала она.

Читайте также: Украинцы еще могут оформить субсидии: кому дают помощь

В тренде
Инфографика. Деньги из COVID-фонда тратят на дороги и социалку

Кривенко пояснила, что регулятор изменил ряд нормативных документов, чтобы упростить процедуру смены поставщика газа. Так, для смены газопоставляющей компании потребителю теперь не нужна справка от предыдущего поставщика, а все документы подаются онлайн.

Реклама

В Украине быстро дорожает газ для населения. Все поставщики пеняют на сезонность – в холода растет спрос на топливо, а потому повышается и цена. Эксперты соглашаются и предупреждают: в ближайшие месяцы газ станет еще дороже. О том, какими будет платежки, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

газ цена на газ НКРЭКУ поставщик Кривенко тариф на газ
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Цифра дня. В Украине на треть подорожал газ для населения
Цифра дня. В Украине на треть подорожал газ для населенияЖКХ
Дешевый газ остался в прошлом. Сколько будем платить этой зимой?
Дешевый газ остался в прошлом. Сколько будем платить этой зимой?ЖКХ
Цифра дня. Газ для производства тепла подорожал сразу на четверть
Цифра дня. Газ для производства тепла подорожал сразу на четвертьЖКХ
Украинцы еще могут оформить субсидии: кому дают помощь
Украинцы еще могут оформить субсидии: кому дают помощьЖКХ
Отоплению быть: Кабмин придумал, что делать с газовыми долгами поставщиков тепла
Отоплению быть: Кабмин придумал, что делать с газовыми долгами поставщиков теплаЖКХ
Зеленский: Украина входит в отопительный сезон с рекордными запасами газа
Зеленский: Украина входит в отопительный сезон с рекордными запасами газаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять