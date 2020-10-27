Цифра дня. В Украине на треть подорожал газ для населения

В "Нафтогазе" уверяют, что тариф не будет расти слишком быстро

После подорожания газа в Европе поставляющая компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения на ноябрь на 34,7% – до 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения. Эта цена действительна для потребителей, которые используют пакет "Месячный". В рамках пакета "Годовой" цена составляет 6,45 грн/куб. м.

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Об этом сообщает сайт НАК "Нафтогаз Украины".

Причина проста – сезонность цен на газ, объяснили в компании. Чем ближе к зиме – тем выше спрос на газ и выше цены.

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"К счастью, в этом году хранилища газа в Украину заполнены более чем на 90%, поэтому цены будут расти медленнее, чем обычно", – уверены в "Нафтогазе".

Напомним, также газ для производства тепла подорожал сразу на четверть. Стоимость газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабмина, но учитывает изменение цен на европейских газовых хабах.

Соответственно, тарифы для населения тоже зависят от стоимости топлива на европейских рынках. Поэтому цена на газ для украинцев меняется каждый месяц, если не заключен договор с фиксированной ценой на год.

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