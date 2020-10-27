Українська
$ 28,34
33,49
  1. Новости экономики
  2. Новости ЖКХ

Цифра дня. В Украине на треть подорожал газ для населения

27 октября, 09:25

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В "Нафтогазе" уверяют, что тариф не будет расти слишком быстро

После подорожания газа в Европе поставляющая компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения на ноябрь на 34,7% – до 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения. Эта цена действительна для потребителей, которые используют пакет "Месячный". В рамках пакета "Годовой" цена составляет 6,45 грн/куб. м.

Реклама

Об этом сообщает сайт НАК "Нафтогаз Украины".

Причина проста – сезонность цен на газ, объяснили в компании. Чем ближе к зиме – тем выше спрос на газ и выше цены.

Реклама

В тренде
Доллар идет в гору, а евро упал в цене: курс НБУ

Читайте также: Для украинцев зимой подешевеет газ – Коболев

"К счастью, в этом году хранилища газа в Украину заполнены более чем на 90%, поэтому цены будут расти медленнее, чем обычно", – уверены в "Нафтогазе".

Напомним, также газ для производства тепла подорожал сразу на четверть. Стоимость газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабмина, но учитывает изменение цен на европейских газовых хабах.

Соответственно, тарифы для населения тоже зависят от стоимости топлива на европейских рынках. Поэтому цена на газ для украинцев меняется каждый месяц, если не заключен договор с фиксированной ценой на год.

Реклама

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

газ цена на газ Нафтогаз Украины

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцы еще могут оформить субсидии: кому дают помощь
Украинцы еще могут оформить субсидии: кому дают помощьЖКХ
Цифра дня. Газ для производства тепла подорожал сразу на четверть
Цифра дня. Газ для производства тепла подорожал сразу на четвертьЖКХ
Отоплению быть: Кабмин придумал, что делать с газовыми долгами поставщиков тепла
Отоплению быть: Кабмин придумал, что делать с газовыми долгами поставщиков теплаЖКХ
Цифра дня. В Украине на треть подорожал газ для населения
Цифра дня. В Украине на треть подорожал газ для населенияЖКХ
Зеленский: Украина входит в отопительный сезон с рекордными запасами газа
Зеленский: Украина входит в отопительный сезон с рекордными запасами газаПолитика
Оккупанты в Крыму на очистных сооружениях украли 2 млрд: Севастополю грозит вспышка инфекций
Оккупанты в Крыму на очистных сооружениях украли 2 млрд: Севастополю грозит вспышка инфекцийУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять