Українська
$ 28,29
33,55
  1. Новости экономики
  2. Новости ЖКХ

Цифра дня. Газ для производства тепла подорожал сразу на четверть

26 октября, 14:39

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В "Нафтогазе" объяснили свое решение ситуацией на европейских рынках

После подорожания газа в Европе "Нафтогаз Украины" повысил цену газа для производителей тепла. За октябрь она составит 5,37 грн за кубометр (без учета НДС и транспортировки). Это на 24,4% больше, чем в сентябре (4,32 грн).

Реклама

Об этом сообщается в обновленном прейскуранте на сайте "Нафтогаза Украины".

В тренде
Курс доллара в Украине топчется на месте, а евро подешевел

Цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабмина, но учитывает изменение цен на европейских газовых хабах.

Реклама

За период, который используется для расчетов, котировки на природный газ в Европе выросли по сравнению с сентябрьскими ценами на 26%, объяснили в "Нафтогазе".

Как известно, в результате цена газа для населения в Украине тоже зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках. Поэтому тариф на газ для украинцев меняется каждый месяц, если не заключен договор с фиксированной ценой на год.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

Реклама

газ отопление отопительный сезон цена на газ Нафтогаз Украины ткэ

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцы еще могут оформить субсидии: кому дают помощь
Украинцы еще могут оформить субсидии: кому дают помощьЖКХ
Отоплению быть: Кабмин придумал, что делать с газовыми долгами поставщиков тепла
Отоплению быть: Кабмин придумал, что делать с газовыми долгами поставщиков теплаЖКХ
Цифра дня. Газ для производства тепла подорожал сразу на четверть
Цифра дня. Газ для производства тепла подорожал сразу на четвертьЖКХ
Зеленский: Украина входит в отопительный сезон с рекордными запасами газа
Зеленский: Украина входит в отопительный сезон с рекордными запасами газаПолитика
Оккупанты в Крыму на очистных сооружениях украли 2 млрд: Севастополю грозит вспышка инфекций
Оккупанты в Крыму на очистных сооружениях украли 2 млрд: Севастополю грозит вспышка инфекцийУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять