Цифра дня. Газ для производства тепла подорожал сразу на четверть

В "Нафтогазе" объяснили свое решение ситуацией на европейских рынках

После подорожания газа в Европе "Нафтогаз Украины" повысил цену газа для производителей тепла. За октябрь она составит 5,37 грн за кубометр (без учета НДС и транспортировки). Это на 24,4% больше, чем в сентябре (4,32 грн).

Реклама

Об этом сообщается в обновленном прейскуранте на сайте "Нафтогаза Украины".

В тренде Курс доллара в Украине топчется на месте, а евро подешевел

Цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабмина, но учитывает изменение цен на европейских газовых хабах.

Реклама

За период, который используется для расчетов, котировки на природный газ в Европе выросли по сравнению с сентябрьскими ценами на 26%, объяснили в "Нафтогазе".

Как известно, в результате цена газа для населения в Украине тоже зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках. Поэтому тариф на газ для украинцев меняется каждый месяц, если не заключен договор с фиксированной ценой на год.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

Реклама