Цифра дня. Газ для производства тепла подорожал сразу на четверть

После подорожания газа в Европе "Нафтогаз Украины" повысил цену газа для производителей тепла. За октябрь она составит 5,37 грн за кубометр (без учета НДС и транспортировки). Это на 24,4% больше, чем в сентябре (4,32 грн).
Об этом сообщается в обновленном прейскуранте на сайте "Нафтогаза Украины".
Цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабмина, но учитывает изменение цен на европейских газовых хабах.
За период, который используется для расчетов, котировки на природный газ в Европе выросли по сравнению с сентябрьскими ценами на 26%, объяснили в "Нафтогазе".
Как известно, в результате цена газа для населения в Украине тоже зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках. Поэтому тариф на газ для украинцев меняется каждый месяц, если не заключен договор с фиксированной ценой на год.
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