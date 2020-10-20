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Виноваты холода: газ в Европе уже подорожал до уровня 2019 года

20 октября, 09:29

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Стоимость голубого топлива стремительно растет и в США

Спотовая цена на газ в Европе выросла до 181 доллара за тысячу кубометров после 171 доллара в среднем за прошлую неделю. Это максимальное значение за последние почти 11 месяцев – с конца ноября 2019 года. Подорожание топлива связано с серьезным похолоданием. Цены на газ растут и в США – там стоимость подскочила до 117 долларов за тысячу кубометров с примерно 100 на конец прошлой недели.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина, опираясь на данные голландской биржи TTF и американской Henry Hub.

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Для сравнения: минимальная цена на газ на европейском хабе была зафиксирована в мае – около 55 долларов за тысячу кубометров.

В тренде
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Напомним, цена газа для населения в Украине с 1 августа зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках. Поэтому тариф на газ для украинцев будет меняться каждый месяц, если не заключить договор с фиксированной ценой на год.

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При этом импортный газ для Украины в сентябре подорожал на 32,5% по сравнению с августом.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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газ США похолодание Европа цена на газ
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