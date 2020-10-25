Украинцы еще могут оформить субсидии: кому дают помощь

Несмотря на начало отопительного сезона, украинцы еще могут подать заявления на получение субсидий на оплату коммуналки. Сделать это можно до 15 декабря. При этом те, кто обращаются за помощью впервые или имеют изменения в материальном состоянии, могут подать документы тремя способами:

оставить заявление и декларацию в дистанционном почтовом ящике;

переслать документы по почте;

воспользоваться онлайн-сервисом Минсоцполитики.

Кому дают субсидии во время карантина?

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Претендовать на субсидию, как и раньше, могут те, у кого плата за коммуналку превышает 15% от совокупного дохода прописанных в помещении. Год назад этот "проходной барьер" повышали до 20%, но изменение отсрочили на время карантина.

Но процент может быть и ниже: например, если доход меньше двух прожиточным минимумов. 15% – это точка отсчета. Например, для пенсионеров может быть и 5-10%. В целом принцип прост: чем меньше доход – тем ниже процент.

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Что касается проверок соответствия реальных доходов задекларированным – здесь карантин тоже внес коррективы. Ранее органы соцзащиты в спорных случаях инспектировали жилье. Теперь – работают только с реестрами.

"Есть доступ к реестрам, которые проверяют наличие автомобиля новее 5 лет, покупки больше 50 тысяч гривен – все эти доходы мы можем перепроверить. Если была крупная покупка, это проходит по идентификационному коду через налоговую. В условиях карантина комиссии не могут выезжать на дом", – рассказала замначальника отдела приема граждан управления социальной защиты Юлия Недилько.

Сколько денег уходит на субсидии?

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В проекте госбюджета на 2021 год, за который еще даже не голосовали, расходы на субсидии заложены на уровне 36,6 млрд гривен. В этом году изначально предусматривали 48 млрд гривен, но после дух сокращений сметы выделили 39,3 млрд гривен. По крайней мере, такую сумму называют в правительстве. В целом с цифрами в государственных отчетах – адская неразбериха. В каждом ведомстве они свои. Например, по данным Госстата, в 2019 году на субсидии было потрачено лишь 29,6 млрд гривен, а по данным казначейства – 47,8 млрд.

Но в любом случае получается, что в следующем году финансирование субсидий планируют урезать. По мнению министра финансов Сергея Марченко, у части граждан потребность в субсидиях просто отпадет.

"Возможно, станет меньше субсидиантов. Почему? Потому что возрастет уровень минимальной зарплаты", – считает Марченко.

Эксперт Святослав Павлюк придерживается другого мнения. Он уверен, что претендентов на помощь, наоборот, станет больше:

"Ни правительство, ни города больше не могут дотировать коммунальные предприятия. А население попадает в ловушку сокращения доходов – чтобы компенсировать рост цен, инфляцию. Я бы ожидал рост количества обращений по субсидиям".

Почему ужесточили проверки субсидиантов?

Аналитики единогласны: чуда не произошло, черта бедности не преодолела. А расходы на субсидии заметно сократились только из-за повышения требований для получателей. Оно началось еще в 2018 году, когда субсидии перестали давать, если человек имеет дорогое имущество или официально не работает, напоминает эксперт Антон Левицкий.

Следует признать: злоупотребления действительно были. Субсидии нередко получали зажиточные украинцы. Даже в объявлениях об аренде квартир можно было найти примечание: коммунальные – по субсидии. Помощь давали и жителям "золотых" квартир большой площади на столичном Печерске, а также владельцам элитных метров в новостройках.

"Государство будет стимулировать оставаться на субсидиях только тех, кто реально нуждается, кто оказался в сложной ситуации. И временно. Нигде в мире нет такого аналога жилищных субсидий, как у нас. Бедным считается человек, у которого нет никакого имущества. А человек, который имеет в собственности квартиру или квартиру и машину, не может считаться бедным", – говорит эксперт по вопросам ЖКХ Татьяна Бойко.

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Тщательная проверка претендентов на государственную помощь, без сомнения, необходима. Иначе и быть не может. Ведь субсидии финансируются не благотворителями, а налогоплательщиками. Но, справедливости ради, стоит отметить, что в развитых странах нет пенсий ниже прожиточного минимума и зарплат, на которые невозможно оплатить даже коммуналку.

Кстати, большинство пенсионеров в Украине имеют право не только на субсидии, но и на льготы. Но здесь приходится выбирать – два вида социальной помощи нельзя применять одновременно. И часто предпочтение отдают именно субсидиям, ведь они могут покрыть до 70-90% платы за коммуналку.

Напомним, уже с 1 января 2021 года в Украине вводят предварительную проверку данных при назначении субсидий. Минфин построил информационно-аналитическую платформу верификации госвыплат, которая объединяет в одном месте информацию о реципиенте из многих источников.

При этом некоторые эксперты считают, что ужесточение правил получения соцпомощи поможет государству сэкономить 6-7 млрд гривен на выплате субсидий на оплату услуг ЖКХ.

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