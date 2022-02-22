Часть Донбасса осталась без газа: в "Нафтогазе" назвали причину

Сейчас поврежденные газопроводы обследуют специалисты

Боевики обстреляли поселок на Донбассе: люди остались без газа / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Около 200 домохозяйств в населенном пункте Новолуганское, что в Донецкой области остались без газа из-за многочисленных повреждений надземных газопроводов низкого давления в результате обстрелов 21 февраля из оккупированной части Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

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Аварию локализовали утром во вторник, 22 февраля после перекрытия задвижек диаметром 50 и 150 мм.

"Поврежденные газопроводы и вводы в частные домохозяйства нуждаются в дополнительном обследовании, после чего специалисты "Донецкоблгаза" смогут приступить к выполнению ремонтных работ", – говорится в сообщении.

Обстрел Новолуганска пророссийскими боевиками начался 21 февраля. Кроме газопровода, боевики повредили и другие объекты инфраструктуры. Так, жители поселка остались без электричества и отопления. Кроме того, в результате обстрела был смертельно ранен один мирный житель.

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"Газпром" снижает транзит газа через Украину

Российским монополист на транзит газа через Украину на вторник, 22 февраля, забронировал 49,8 млн куб. м – после 50,5 млн куб. м на понедельник, 21 февраля.

Востребованным со стороны "Газпрома" для транзита газа остается газопровод "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), после чего загрузка голубого топлива происходит на украинском газотранспортном направлении.

Ранее мы рассказывали, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость квазиреспублик "ЛДНР". Он назвал это решение "давно назревшим". После подписания соответствующего указа глава РФ разрешил ввести регулярные части вооруженных сил России в ОРДЛО.

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После скандального решения Путина президент США Джо Байден ввел санкции против "ЛДНР", в частности, запретил инвестиции в "ДНР" и "ЛНР", а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из псевдореспублик.

Кроме этого, 22 февраля Европейский союз введет новые санкции против России.

Также мы писали, что акции российских компаний упали после заявлений Путина.