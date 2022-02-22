Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🔴 Обострение в ООС 🤐 Фейки о Донбассе 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости ЖКХ

Часть Донбасса осталась без газа: в "Нафтогазе" назвали причину

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 февраля, 11:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сейчас поврежденные газопроводы обследуют специалисты
Боевики обстреляли поселок на Донбассе: люди остались без газа
Боевики обстреляли поселок на Донбассе: люди остались без газа / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Около 200 домохозяйств в населенном пункте Новолуганское, что в Донецкой области остались без газа из-за многочисленных повреждений надземных газопроводов низкого давления в результате обстрелов 21 февраля из оккупированной части Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Реклама

Аварию локализовали утром во вторник, 22 февраля после перекрытия задвижек диаметром 50 и 150 мм.

"Поврежденные газопроводы и вводы в частные домохозяйства нуждаются в дополнительном обследовании, после чего специалисты "Донецкоблгаза" смогут приступить к выполнению ремонтных работ", – говорится в сообщении.

Обстрел Новолуганска пророссийскими боевиками начался 21 февраля. Кроме газопровода, боевики повредили и другие объекты инфраструктуры. Так, жители поселка остались без электричества и отопления. Кроме того, в результате обстрела был смертельно ранен один мирный житель.

Реклама

"Газпром" снижает транзит газа через Украину

Российским монополист на транзит газа через Украину на вторник, 22 февраля, забронировал 49,8 млн куб. м – после 50,5 млн куб. м на понедельник, 21 февраля.

Востребованным со стороны "Газпрома" для транзита газа остается газопровод "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), после чего загрузка голубого топлива происходит на украинском газотранспортном направлении.

Ранее мы рассказывали, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость квазиреспублик "ЛДНР". Он назвал это решение "давно назревшим". После подписания соответствующего указа глава РФ разрешил ввести регулярные части вооруженных сил России в ОРДЛО.

Реклама

После скандального решения Путина президент США Джо Байден ввел санкции против "ЛДНР", в частности, запретил инвестиции в "ДНР" и "ЛНР", а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из псевдореспублик.

Кроме этого, 22 февраля Европейский союз введет новые санкции против России.

Также мы писали, что акции российских компаний упали после заявлений Путина.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Украинка потеряла "тысячу Зеленского" из-за предложения Monobank – что произошло София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Акции российских компаний упали после заявлений Путина — что происходит Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Часть Донбасса осталась без газа: в "Нафтогазе" назвали причину Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

37102.04

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2547.03

Litecoin (LTC)

103.07

Ripple (XRP)

0.69

Купить криптовалюту
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.34

Российский рубль (₽)

0.3738

Евро (€)

32.2

БИЗНЕС АУТ?
Налоговая порка продолжается
Почувствуй себя в шкуре бизнесмена
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
22 февраля. Стив Ирвин. Ровно 60 лет с дня рождения австралийского натуралиста и тележурналиста – охотника за крокодилами…
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,45
33,95
33,00
18,07
34,50
34,00
33,00
18,01
34,58
33,58
32,80
19,01
36,49
36,09
35,38
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,49
36,29
35,50
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять