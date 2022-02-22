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Частина Донбасу залишилася без газу: у "Нафтогазі" назвали причину

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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22 лютого, 11:30
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Наразі пошкоджені газопроводи обстежують фахівці
Бойовики обстріляли селище на Донбасі: люди залишилися без газу
Бойовики обстріляли селище на Донбасі: люди залишилися без газу / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Близько 200 домогосподарств у населеному пункті Новолуганське, що у Донецькій області, залишилися без газу через численні пошкодження надземних газопроводів низького тиску внаслідок обстрілу 21 лютого з окупованої частини Донбасу.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

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Аварію локалізували вранці у вівторок, 22 лютого, після перекриття засувок діаметром 50 та 150 мм.

"Пошкоджені газопроводи та введення в приватні домогосподарства потребують додаткового обстеження, після чого фахівці "Донецькоблгазу" зможуть розпочати виконання ремонтних робіт" , – йдеться у повідомленні.

Обстріл Новолуганська проросійськими бойовиками розпочався 21 лютого. Окрім газопроводу, бойовики пошкодили й інші об'єкти інфраструктури. Так, мешканці селища залишилися без електрики та опалення. Крім того, внаслідок обстрілу було смертельно поранено одного мирного жителя.

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"Газпром" знижує транзит газу через Україну

Російський монополіст на транзит газу через Україну на вівторок, 22 лютого, забронював 49,8 млн. куб. м – після 50,5 млн куб. м на понеділок, 21 лютого.

Затребуваним з боку "Газпрому" для транзиту газу залишається газопровід "Північний потік" (170 млн. куб. м на добу), після чого завантаження блакитного палива відбувається на українському газотранспортному напрямку.

Раніше ми розповідали, що 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав незалежність квазіреспублік "ЛДНР". Він назвав це рішення "давно назрілим". Після підписання відповідного указу глава РФ дозволив ввести регулярні частини збройних сил Росії у ОРДЛО.

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Після скандального рішення Путіна президент США Джо Байден ввів санкції проти ЛДНР, зокрема, заборонив інвестиції у "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг або технологій із псевдореспублік.

Окрім цього, 22 лютого Європейський Союз введе нові санкції проти Росії.

Також ми писали, що акції російських компаній впали після заяв Путіна.

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