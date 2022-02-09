Без бумажных денег: как оплатить газ в приложении "Ощад 24"

Как украинцы могут платить за газ не выходя из дома

Оплата за газ онлайн. Инструкция / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы уже давно могут оплачивать коммунальные услуги дистанционно, через онлайн приложения различных банков. Это позволяет экономить время и избегать очередей в кассах, где еще принимают бумажные деньги для оплаты коммуналки.

К примеру, оплатить газ украинцы могут в приложении онлайн-банкинга "Ощад 24/7", пишет издание "Обозреватель".

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Банковская онлайн система предлагает сразу три способа оплаты газа:

по адресу (только для жителей Киева и Одессы);

по реквизитам; по идентификатору (номеру лицевого счета).

Как оплатить газ по реквизитам через "Ощад 24/7"?

Заходите в главное меню приложения и выбираете пункт "Платежи".

Затем кликаете на пункт "Платежи на произвольные реквизиты", и выбираете тип перевода – "На IBAN с текущего счета".

Далее указываете карту, с которой будете платить за газ (если у вас больше одной карты Ощадбанка). Вводите реквизиты получателя – поставщика газа: номер счета в формате IBAN поставщика, название организации и ее ЕГРПОУ.

Потом пишите сумму оплаты и указываете назначение платежа. В конце страницы соглашаетесь с суммой комиссии банка и нажимаете на "Продолжить".

На телефон придет сообщение с одноразовым паролем. Его вводите на следующей странице.

Как оплатить газ по номеру счета?

В главном меню "Ощад 24/7" выбираете пункт "Платежи".

Появится перечень доступных видов платежей, следует выбрать Коммунальные услуги.

Теперь на экране появится список областей. Для оплаты газа нужно выбрать регион. Но может оказаться так, что необходимой вам области в списке не окажется. Тогда нужно возрващаться в список платежей и выбрать "Платеж по реквизитам". Значит заплатить за газ по идентификатору не удастся.

Если ваша область была в списке, дальше нужно выбрать поставщика газа (из списка) и нажать "Поиск по идентификатору".

Выбираете внизу страницы счет, с которого спишутся деньги. И соглашаеться с суммой комиссии банка, нажав на "Продолжить".

На ваш телефон приходит SMS с одноразовым паролем. Его нужно ввести в программе "Ощад 24/7", чтобы нажать "Оплатить" и завершить оплату газа.

А если платить за газ через "Ощад 24/7?

Главное отличие – вместо данных поставщика газа нужно вписать данные компании, которая распределяет голубое топливо. Название компании можно найти на платежке или в онлайн-спике в приложении банка.

Тарифы на газ

В последний месяц зимы стоимость тарифов будет преимущественно такой же, как и в январе, одна газоснабжающая компания цену на газ даже снизила. Так, самым выгодным предложением,по сравнению с январем, было у компании "ЭРУ Людям", которая снизила цену до 7,70 грн/куб. м.

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Другие компании, которые свои годовые предложения оставили на уровне:

"Энерджи Трейд Групп" (ETG.UA) – 7,79 грн/куб. м.;

Neogas – 7,80 грн. за куб. м;

"Трейд КП Луцкводоканал" – 7,88 грн/куб. м;

"Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" – 7,89 грн/куб. м;

Топливэнерго – 7,90 грн. за куб. м;

Энергогарантия – 7,95 грн/куб. м.

Ранее "Сегодня" писали о том, как в платежке украинцев рассчитывается сумма за распределение газа.