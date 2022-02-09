Без бумажных денег: как оплатить газ в приложении "Ощад 24"

Украинцы уже давно могут оплачивать коммунальные услуги дистанционно, через онлайн приложения различных банков. Это позволяет экономить время и избегать очередей в кассах, где еще принимают бумажные деньги для оплаты коммуналки.
К примеру, оплатить газ украинцы могут в приложении онлайн-банкинга "Ощад 24/7", пишет издание "Обозреватель".
Банковская онлайн система предлагает сразу три способа оплаты газа:
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- по адресу (только для жителей Киева и Одессы);
- по реквизитам; по идентификатору (номеру лицевого счета).
Как оплатить газ по реквизитам через "Ощад 24/7"?
- Заходите в главное меню приложения и выбираете пункт "Платежи".
- Затем кликаете на пункт "Платежи на произвольные реквизиты", и выбираете тип перевода – "На IBAN с текущего счета".
- Далее указываете карту, с которой будете платить за газ (если у вас больше одной карты Ощадбанка). Вводите реквизиты получателя – поставщика газа: номер счета в формате IBAN поставщика, название организации и ее ЕГРПОУ.
- Потом пишите сумму оплаты и указываете назначение платежа. В конце страницы соглашаетесь с суммой комиссии банка и нажимаете на "Продолжить".
- На телефон придет сообщение с одноразовым паролем. Его вводите на следующей странице.
Как оплатить газ по номеру счета?
- В главном меню "Ощад 24/7" выбираете пункт "Платежи".
- Появится перечень доступных видов платежей, следует выбрать Коммунальные услуги.
- Теперь на экране появится список областей. Для оплаты газа нужно выбрать регион. Но может оказаться так, что необходимой вам области в списке не окажется. Тогда нужно возрващаться в список платежей и выбрать "Платеж по реквизитам". Значит заплатить за газ по идентификатору не удастся.
- Если ваша область была в списке, дальше нужно выбрать поставщика газа (из списка) и нажать "Поиск по идентификатору".
- Выбираете внизу страницы счет, с которого спишутся деньги. И соглашаеться с суммой комиссии банка, нажав на "Продолжить".
- На ваш телефон приходит SMS с одноразовым паролем. Его нужно ввести в программе "Ощад 24/7", чтобы нажать "Оплатить" и завершить оплату газа.
А если платить за газ через "Ощад 24/7?
Главное отличие – вместо данных поставщика газа нужно вписать данные компании, которая распределяет голубое топливо. Название компании можно найти на платежке или в онлайн-спике в приложении банка.
Тарифы на газ
В последний месяц зимы стоимость тарифов будет преимущественно такой же, как и в январе, одна газоснабжающая компания цену на газ даже снизила. Так, самым выгодным предложением,по сравнению с январем, было у компании "ЭРУ Людям", которая снизила цену до 7,70 грн/куб. м.
Другие компании, которые свои годовые предложения оставили на уровне:
- "Энерджи Трейд Групп" (ETG.UA) – 7,79 грн/куб. м.;
- Neogas – 7,80 грн. за куб. м;
- "Трейд КП Луцкводоканал" – 7,88 грн/куб. м;
- "Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" – 7,89 грн/куб. м;
- Топливэнерго – 7,90 грн. за куб. м;
- Энергогарантия – 7,95 грн/куб. м.
Ранее "Сегодня" писали о том, как в платежке украинцев рассчитывается сумма за распределение газа.