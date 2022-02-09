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Без паперових грошей: як сплатити газ у додатку "Ощад 24"

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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9 лютого, 07:32
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Як українці можуть платити за газ не виходячи з дому
Газ, комуналка, оплата онлайн
Газ, комуналка, оплата онлайн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці вже давно можуть оплачувати комунальні послуги дистанційно, через онлайн-додатки різних банків. Це дозволяє заощаджувати час та уникати черг у касах, де ще приймають паперові гроші для оплати комуналки.

Наприклад, сплатити газ українці можуть у додатку онлайн-банкінгу "Ощад 24/7", пише видання. Обозрєватєль".

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Банківська онлайн система пропонує відразу три способи оплати газу :

  • за адресою (тільки для мешканців Києва та Одеси);
  • за реквізитами; за ідентифікатором (номером особового рахунку).

Як сплатити газ за реквізитами через "Ощад 24/7"?

  • Заходьте в головне меню програми та вибираєте пункт "Платежі".
  • Потім натискаєте пункт "Платежі на довільні реквізити", і вибираєте тип перекладу – "На IBAN з поточного рахунку".
  • Далі вказуєте картку, з якою платитимете за газ (якщо у вас більше однієї картки Ощадбанку). Вводьте реквізити одержувача – постачальника газу: номер рахунку у форматі IBAN постачальника, назву організації та її ЄДРПОУ.
  • Потім пишіть суму оплати та вказуєте призначення платежу. Наприкінці сторінки погоджуєтеся із сумою комісії банку та натискаєте на "Продовжити".
  • На телефон прийде повідомлення із одноразовим паролем. Введіть його на наступній сторінці.

Як сплатити газ за номером рахунку?

  • У головному меню "Ощад 24/7" вибираєте пункт "Платежі".
  • З'явиться перелік доступних видів платежів, слід вибрати Комунальні послуги.
  • Тепер з'явиться список областей. Для оплати газу необхідно обрати регіон. Але може виявитися так, що необхідної області в списку не виявиться. Тоді потрібно повертатися до списку платежів та вибрати "Платіж за реквізитами". Значить, заплатити за газ за ідентифікатором не вдасться.
  • Якщо ваша область була у списку, далі потрібно вибрати постачальника газу (зі списку) та натиснути "Пошук за ідентифікатором".
  • Вибираєте унизу сторінки рахунок, з якого спишуться гроші. І погоджується із сумою комісії банку, натиснувши на "Продовжити".
  • На ваш телефон надходить SMS із одноразовим паролем. Його потрібно ввести у програмі "Ощад 24/7", щоб натиснути "Оплатити" та завершити оплату газу.

А якщо платити за газ через Ощад 24/7?

Головна відмінність – замість даних постачальника газу потрібно вписати дані компанії, яка розподіляє блакитне паливо. Назву компанії можна знайти на платіжці або в онлайн-спіці у додатку банку.

Тарифи на газ

В останній місяць зими вартість тарифів буде переважно такою самою, як і в січні, одна газопостачальна компанія ціну на газ навіть знизила. Так, найвигіднішою пропозицією, порівняно з січнем, була компанія "ЕРУ Людям", яка знизила ціну до 7,70 грн/куб. м.

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Інші компанії, які свої річні пропозиції залишили на рівні:

  • "Енерджі Трейд Груп" (ETG.UA) – 7,79 грн/куб. м.;
  • Neogas – 7,80 грн. за куб. м;
  • "Трейд КП Луцькводоканал" – 7,88 грн/куб. м;
  • "Черкасигаз Збут" та "Уманьгаз Збут" – 7,89 грн/куб. м;
  • Паливенерго – 7,90 грн. за куб. м;
  • Енергогарантія – 7,95 грн/куб. м.

Раніше "Сегодня" писали про те, як у платіжці українців розраховується сума за розподіл газу .

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