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Використовував менше, а заплатив більше: як українцям вважають ціну у платіжках за газ

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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3 лютого, 10:53
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Як для українців формується ціна у платіжці за газ і чому
/ Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В лютому ціна на газ для споживачів практично не зміниться, але українцям пояснили, від чого залежить сума у платіжці за розподіл блакитного палива.

Про те, як відбуваються нарахування, розповідають журналісти видання "На пенсії ".

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Так, тариф формується на основі обсягу використаного газу за попередній період (на 2022 рік це період з 1 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року). Далі цей обсяг ділять на 12 і множать на тариф місцевого оператора газорозподільної мережі (ГТС).

Але важливо враховувати, що у Кодексі ГТС є пункт про мінімальний обсяг споживання, а саме :

  • 39 кубометрів – для об'єкта побутового споживача, де природний газ використовується лише для приготування їжі;
  • 126 кубометрів – для об'єкта побутового споживача, де природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі;
  • 314 кубометрів – для об'єкта побутового споживача, де природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення, або об'єкта споживача, який не є побутовим.

Тому навіть якщо ви витратите менший обсяг газу, вам все одно нарахують мінімальні обсяги .

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Група споживання газу визначається на момент укладання договору (залежно від підключених газових пристроїв: газова плита, газовий котел, водонагрівач) та прописується у договорі на розподіл газу.

Наприклад, якщо в договорі зазначено групу споживання, відповідно до якої газ використовується комплексно, у тому числі для опалення, тобто підключено газовий котел, то мінімальний обсяг газу за рік, який береться для розрахунку плати за розподіл, становить 314 кубометрів.

А що з рештою тарифів?

Ціни на електроенергію та воду поки що залишаться без серйозних змін, адже опалювальний сезон триває до квітня. Тож тарифи у платіжках у лютому будуть зі схожими цифрами за січень.

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Хоча в експертному середовищі існує думка, що енергоносії подорожчають уже навесні, у лютому українці платитимуть за світло:

  • для домогосподарств, що споживають менше 250 кВт * год – 1,44 грн за 1 кВт * год;
  • для тих, хто споживає понад 250 кВт*год. на місяць – 1,68 грн за 1 кВт*год.

Раніше ми розповідали, що загрозою для української економіки може стати зростання цін на енергоносії, що продовжується, і зниження цін на продукцію українського експорту.

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