Использовал меньше, а заплатил больше: как украинцам считают цену в платежках за газ

Как для украинцев формируется цена в платежке за газ и почему

Как рассчитывает сумму за газ в платежках / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В феврале цена на газ для потребителей практически не изменится, но украинцам объяснили, от чего зависит сумма в платежке за распределение голубого топлива.

О том, как происходят начисления рассказывают журналисты издания "На пенсии".

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Так, тариф формируется на основе объема использованного газа за предыдущий период (на 2022 год это период с 1 октября 2020 по 30 сентября 2021). Далее этот объем делят на 12 и умножают на тариф местного Оператора газораспределительной сети (ГТРС).

Но важно учитывать, что в Кодексе ГРС прописан пункт о минимальном объеме потребления, а именно:

39 кубометров – для объекта бытового потребителя, где природный газ используется только для приготовления пищи;

– для объекта бытового потребителя, где природный газ используется только для приготовления пищи; 126 кубометров – для объекта бытового потребителя, где природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;

– для объекта бытового потребителя, где природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи; 314 кубометров – для объекта бытового потребителя, где природный газ используется комплексно, в том числе для отопления, или объекта потребителя, не являющегося бытовым.

Поэтому, даже если вы израсходуете меньший объем газа, вам все равно начислят минимальные объемы.

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Группа потребления газа определяется на момент заключения договора (в зависимости от подключенных газовых устройств: газовая плита, газовый котел, водонагреватель) и прописывается в договоре на распределение газа.

Например, если в договоре указана группа потребления, в соответствии с которой газ используется комплексно, в том числе для отопления, то есть подключен газовый котел, то минимальный объем газа за год, который берется для расчета платы за распределение, составляет 314 кубометров.

А что с остальными тарифами?

Цены на электроэнергию и воду пока что останутся без серьезных изменений, ведь отопительный сезон продолжается до апреля. Так что тарифы в платежках в феврале будут с похожими цифрами за январь.

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Хотя в экспертной среде бытует мненние, что энергоносители подорожают уже весной, в феврале украинцы будут платить за свет:

для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт*ч – 1,44 грн за 1 кВт*ч;

для тех, кто потребляет более 250 кВт*ч в месяц – 1,68 грн за 1 кВт*ч.

Ранее мы рассказывали, что угрозой для украинской экономики может стать продолжающийся рост цен на энергоносители и снижение цен на продукцию украинского экспорта.