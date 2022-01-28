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Платить будем больше? Как изменятся тарифы на газ в феврале

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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28 января, 06:06
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Газоснабжающие компании обнародовали новые тарифы на газ
Что будет с тарифами в феврале?
Что будет с тарифами в феврале? / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В феврале стоимость тарифов будет преимущественно такой же, как и в январе, одна газоснабжающая компания цену на газ даже снизила.

Об этом сообщает "ГазПравда".

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Да, самое выгодное годовое предложение, по сравнению с январем, предложила компания "ЭРУ Людям", которая снизила цену до 7,70 грн/куб. м. Другие компании, которые свои годовые предложения оставили на уровне:

  • "Энерджи Трейд Групп" (ETG.UA) – 7,79 грн/куб. м.;
  • Neogas – 7,80 грн. за куб. м;
  • "Трейд КП Луцкводоканал" – 7,88 грн/куб. м;
  • "Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" – 7,89 грн/куб. м;
  • Топливэнерго – 7,90 грн. за куб. м;
  • Энергогарантия – 7,95 грн/куб. м.

"Нафтогаз Украины" свой годовой тариф не изменила, составляет он 7,96 грн/кубометр.

Остальные компании выставили ценники в пределах 7,98-11,99 грн за кубометр.

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Напомним, что с 1 мая 2021 года действует фиксированный годовой тариф, продолжительность которого установлена до 30 апреля 2022 года. Тариф разрешается только снижать.

Что будет с другими тарифами

Поскольку отопительный сезон завершится только в предпоследний месяц весны, то тарифы на воду и электроэнергию останутся в феврале такими же, как в январе.

Да, эксперты хоть и прогнозируют повышение стоимости электроэнергии после окончания отопительного сезона, потому что, по их словам, это экономически обосновано, однако в феврале украинцы будут платить за свет:

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  • для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт*ч – 1,44 грн за 1 кВт*ч;
  • для тех, кто потребляет более 250 кВт*ч в месяц – 1,68 грн за 1 кВт*ч.

Скидка на оплату коммуналки

Газоснабжающая компания "Нафтогаз" предлагает своим клиентам скидку на газ за участие в реферальной программе "Пригласи друга". Предложение действует с 20 января.

Для того чтобы получить скидку на газ в размере 50 гривен, нужно быть клиентом "Нафтогаза" и выполнить следующие шаги:

  • войти в личный кабинет сайте;
  • зайти на страницу программы и ознакомиться с условиями;
  • отправить уникальную ссылку для участия любому потенциальному клиенту.

Основное условие – использование уникальной ссылки и потребления им 5 куб. м. газа. Количество новых клиентов, которых можно запросить не ограничивается.

Также мы писали о том, как "Газпром" обостряет газовый кризис в ЕС, а также рассказывали, что угрозой для украинской экономики может стать продолжающийся рост цен на энергоносители и снижение цен на продукцию украинского экспорта.

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